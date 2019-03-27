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Vatandaşlar büyükşehir yöneticileriyle bir araya geliyor

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen program ile vatandaşlar şikayet, talep ve bilgilendirmeler için belediye yöneticileri ile buluşuyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:15
Vatandaşlar büyükşehir yöneticileriyle bir araya geliyor

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen program ile vatandaşlar şikayet, talep ve bilgilendirmeler için belediye yöneticileri ile buluşuyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent yönetiminin en önemli unsuru olan vatandaşlar ile birebir görüşüyor. ‘Vatandaş Buluşmaları’, ‘Ramazan Programları’ ve ‘Köy Ziyaretleri’ formatlarının ardından Gez Gör projesini de kapsayan yeni format ile belediye yöneticilerini vatandaşlar ile buluşturuyor. Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü binasında yapılan buluşmada vatandaşların şikayet ve istekleri kayıt altına alınıyor. Bu kapsamda daha önce yapılan Ramazan programları formatında 972 buluşma, köy ziyaretleri formatında 241 buluşma gerçekleştirilip vatandaşlar ilk ağızdan bilgilendirilerek, talep ve önerileri dinlendi.



Yeni yıla yeni bir format başlayan Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen vatandaş buluşmaları, bu kez Gez Gör turları ile birleştirildi. Gez Gör programına katılarak Kocaeli’nin tarihi ve kültürel güzelliklerini gezen vatandaşlar Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü binasında ağırlanıyor. Yöneticiler ile buluşan vatandaşlar şikayet, talep ve düşünlerini iletebiliyor. Projenin başlatıldığı ilk günden bugüne geçen 3 aylık süreçte 26 program gerçekleştirildi. Toplamda 705 vatandaş Büyükşehir yöneticileri ile buluştu. Programlara 150’den fazla yönetici katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin birçok yatırımını kaynağından öğrenen vatandaşların talepleri de çağrı operatörleri tarafından kayda alındı.



Yöneticiler ve vatandaşlar programlardan sonra memnuniyetlerini dile getirirken, devamını beklediklerini ifade etti. Yöneticiler ve vatandaşlar arasındaki kaynaşmayı sağlayan projede yüz yüze iletişimin önemi de vurgulanıyor. Vatandaştan gelen yoğun talep doğrultusunda programların devam etmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:15
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