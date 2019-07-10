0553 313 94 23

Vatandaşlar boğulma vakalarına karşı bilgilendirildi

“2019 Güvenli Sahil Projesi” kapsamında Samsun’da sahilde vatandaşlara suda boğulma olaylarına karşı bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:23
Vatandaşlar boğulma vakalarına karşı bilgilendirildi

“2019 Güvenli Sahil Projesi” kapsamında Samsun’da sahilde vatandaşlara suda boğulma olaylarına karşı bilgilendirici broşürler dağıtıldı.


“2019 Güvenli Sahil Projesi” kapsamında; Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Personeli, Deniz Liman Şube Müdürlüğü Personeli, Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar ve Atakum Belediye Başkanlığı zabıta görevlileri ile birlikte Çobanlı İskelesi’nden başlayarak Atakum sahili boyunca suda boğulma olaylarına dikkat çekmek için hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtıldı.


“Dikkat Önce Can Güvenliği” ve “Tehlike Anında Yapılması Gerekenler” ibareli el broşürleri vatandaşlara dağıtıldıktan sonra neler yapılması gerektiği hakkında da bilgiler aktarıldı. Ayrıca sahili ve plajları kullanan yabancı uyruklu şahıslar için özel olarak hazırlanan Arapça uyarıcı el broşürleri de proje kapsamında dağıtıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uçhisar Belediyesi Fransa-Cadaujac kardeş şehrini ağırladı
    1. Uçhisar Belediyesi Fransa-Cadaujac..
    2. Irak Hürmüz Boğazı'ndaki petrol..
    3. Artem Kravets antrenmana katıldı
    4. Nevşehir Belediyesi 2019-2020..
    5. TFF 3. Lig'de gruplar belirlendi
    6. "BM askerleri ve soykırıma göz yuman..
    7. Tırdan düşen yedek lastik az kalsın..
    8. Atıcılık: Tüm Dallar Gençler Dünya..
    9. Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu
    10. Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu
    11. Erdoğan o noktaya dikkat çekerek..
    12. Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu
    13. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de gruplar..
    14. "Fındık taban fiyatı en az 20 lira..
    15. KADEM Sosyal Destek Projeleri hakkında..
    16. Hayri Kozak: "Sıkıysa gelin, öldürün..
    17. Bu çorba ile kilo vermek sandığınızdan..
    18. Kahreden haber! Taziyeye giderken..
    19. Büyükşehir meclisinde yapılacak kent..
    20. Meteorolojiden fırtına uyarısı
    21. Fenerbahçe, Yasir Subaşı’nı açıkladı
    22. İstanbul’dan Gürcistan’a yelkenler fora
    23. FETÖ sanıklarına hapis cezası
    24. Motosiklet uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
    25. Srebrenitsa soykırımının 24. yılı
    26. Büyük Birlik Partisi'nden dikkat çeken..
    27. Futbol: TFF 2. Lig
    28. Şoföre yılan attı, aracını çaldı
    29. Ekipler 1,5 saat sonra gitti! Traktör..
    30. Tunus'ta 90 düzensiz göçmen yakalandı
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"