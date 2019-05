Vatandaşlar, belediyenin soğuk hava deposunu ücretsiz kullanıyor

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde belediye tarafından yaptırılan soğuk hava deposunu vatandaşlar ücretsiz olarak kullanıyor.

Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’Şaphanemizde bulunana soğuk hava depomuz her mevsime her aya göre konulan değişik meyvelerin uzun süre korunup muhafaza edilmesini sağlıyor .Şu an elma kestane ve İç cevizin konulduğu odalarımız da ayrıca halkımızın yaz ayların da organik olarak yaptırdığı peynirlerde bir sene boyunca kalarak vatandaşımızın uzun süre ihtiyacını karşılıyor. Üreticilerimizin sürekli olarak bu hizmetten faydalanmasını sağlamak bizim için oldukça önemli. Bu hizmetimizin devam ettiğini vatandaşlarımızın bilmesini isterim’’ ifadelerini kullandı.