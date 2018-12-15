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Vatandaşlar araçta sıkışan sürücü için seferber oldu

Düzce'deki kazada sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmalarına katılan vatandaşlar, devrilmemesi için aracı tuttu

15 Aralık 2018 Cumartesi 22:30
Vatandaşlar araçta sıkışan sürücü için seferber oldu

DÜZCE (AA) - Düzce'de meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücü, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hilmi Kanat (45) yönetimindeki 81 KE 532 plakalı otomobil, D-655 Batı Karadeniz Zonguldak-Düzce bağlantı yolunun Şifalı su mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına çarptı.

Kazada, sürücü bulunduğu yerde sıkıştı, oğlu Lütfullah (20) Kanat ise yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza kırım ekipmanlarıyla sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışırken, vatandaşlar da otomobilin devrilmemesi için aracı tuttu.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu sürücü çıkarılarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 22:30
  1. Düzce

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