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Vatandaşlar 15 Temmuz’da meydanlara ücretsiz taşınacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerine katılmak isteyen vatandaşlar için şehir merkezi ve ilçelerinde ring seferi düzenleyeceğini duyurdu.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:43
Vatandaşlar 15 Temmuz’da meydanlara ücretsiz taşınacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerine katılmak isteyen vatandaşlar için şehir merkezi ve ilçelerinde ring seferi düzenleyeceğini duyurdu.


Konu ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt genelinde olduğu gibi Manisa ilimizde de anma etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla 15 Temmuz Pazartesi günü Manisa Büyükşehir Belediyemiz, 17 ilçede vatandaşlarımızın kent meydanlarında yapılması planlanan etkinliklere katılabilmeleri amacıyla ring seferleri düzenlenecektir. Manisa kent merkezinde 11 adet araç ile Salihli ve Akhisar ilçelerinde 5 adet araç ile Soma ilçesinde 4 adet araç ile Alaşehir ve Turgutlu ilçelerinde 3 adet araç ile Saruhanlı, Selendi, Kula ve Kırkağaç ilçelerinde 2 adet araç ile Ahmetli, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Köprübaşı ve Sarıgöl ilçelerinde 1 adet araç olmak üzere toplam 50 adet toplu taşıma aracı ile saat 17.00’den itibaren Manisa kent merkezi ve ilçelerin muhtelif yerlerinden kent meydanlarına vatandaşlarımız, ring seferlerimizden ücretsiz yararlanabileceklerdir” denildi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:43
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