Vatandaşla Buluşma Toplantısı "Vatandaşla Buluşma Toplantısı" Çarşamba Kaymakamı Doç.

"Vatandaşla Buluşma Toplantısı" Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım Başkanlığında Alibeyli Mahallesi’nde yapıldı.

"Vatandaşla Buluşma Toplantısı" Alibeyli İlkokulu toplantı salonunda Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım başkanlığında, Belediye Başkanı Halit Doğan, 11 mahallenin (Alibeyli, Sığırtmaç, Soğucak, Demiraslan, Gülyazı, Muşçalı, Kuşçulu, Yamanlı, A.Donurlu, Y.Donurlu, Ordu ) muhtarlarının, vatandaşlarının ve kamu kurum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Kaymakam Doç.Dr Şükrü Yıldırım toplantı sonrasında okul müdüründen bilgi aldı, öğretmenlerle ve öğrencilerle sohbet etti.

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