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"Vatandaşın oyunu çantada keklik görüyorlar"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Gaziosmanpaşa'nın yüzde 40'ı riskli alan diye Bakanlar Kurulu kararı var. Yüzde 40'ı riskli alansa buradaki insanları siz ölüme mi mahkum edeceksiniz? Niye tedbir almadınız? Kim engel oldu da siz tedbir almadınız?"- "17 yıldır bu memleketi Fransızlar mı yönetiyordu? Niye 2,5 milyon kişiye istihdam için seçim sonrasını bekliyorsunuz? Niye daha önce yapmadınız? Siz 2,5 milyon kişiye istihdam yarattınız da bir Allah'ın kulu elinizden mi tuttu 'aman yaratmayın' diye?"

11 Mart 2019 Pazartesi 18:04
"Vatandaşın oyunu çantada keklik görüyorlar"

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gaziosmanpaşa'nın yüzde 40'ı riskli alan diye Bakanlar Kurulu kararı var. Yüzde 40'ı riskli alansa buradaki insanları siz ölüme mi mahkum edeceksiniz? Niye tedbir almadınız? Kim engel oldu da siz tedbir almadınız?" dedi.

Kılıçdaroğlu, esnaf ve sanatkarlar odası, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, okul aile birlikleri temsilcileriyle Gaziosmanpaşa'da bir araya geldi.

Gaziosmanpaşa'nın, yaşam ve gelir standardı olarak İstanbul'un diğer ilçelerine göre pozitif ayrımcılığı hak eden bir ilçe olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, bunun için belediyenin, kamu kurumlarının ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Büyük depremin üzerinden 20 yılın geçtiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Aradan geçmiş 20 yıl. 20 yılda ne yapıldı? Hangi kentsel dönüşüm yapıldı? Gaziosmanpaşa'nın yüzde 40'ı riskli alan diye Bakanlar Kurulu kararı var. Yüzde 40'ı riskli alansa buradaki insanları siz ölüme mi mahkum edeceksiniz? Niye tedbir almadınız? Kim engel oldu da siz tedbir almadınız? Yoksa buradaki insanları ranta mı teslim etmek istiyorsunuz? Başka bir yere mi sürmek istiyorsunuz Gaziosmanpaşa'da yaşayan vatandaşları?" dedi.

Gaziosmanpaşa'nın, AK Parti'nin oylarının en yüksek olduğu ama en çok ihmal edilen ilçelerden biri olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Gaziosmanpaşa, oylar çantada keklik anlayışıyla hizmet götürülmeyen ilçelerden biri." dedi.

Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, "Ortada ne müteahhit var ne daire var. Sorumlu kim? O insanlar o gecekonduları yaparken hangi umutlarla yapmışlardı. Hangi umutlarla onların o gecekonduları yıkıldı? Kentsel dönüşüm sıradan bir olay değildir. İnsanı baz alırsanız kentsel dönüşümün bir anlamı vardır. İnsanı mutsuz ederek kentsel dönüşüm yapamazsınız." dedi.

Gaziosmanpaşalıların sandığa giderken iki kez düşünmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"En büyük oyu, en büyük desteği siz verdiniz. 17 yıldır memleketi yönetiyorlar. İstedikleri kanunu çıkardılar mı? Çıkardılar. İstedikleri müsteşarı, kaymakamı, valiyi tayin etiler mi? Ettiler. Niye sizin sorununuzu çözmediler? Siz engel mi oldunuz? Hayır. Daha fazla oy verdiniz sorunlarımız çözülecek diye. Çözmediler, çözmüyorlar. Niçin? vatandaşın oyunu çantada keklik görüyorlar. 'Gideriz bir iki tane din, iman edebiyatı yaparız, oylarını alırız.'. Ama şimdi öyle değil, öyle olmamak zorunda.Sizin haklarınıza sahip çıkmıyorlarsa, siz de demokrasinin gereği olarak sandıkta diyeceksiniz ki; 'Bir dakika kardeşim. Her tarafta güzellikler oluyor da niye Gaziosmanpaşa'da olmuyor?' Gaziosmanpaşa'da yaşayan vatandaşlar üçüncü sınıf vatandaş mı?"

"İşsizlik var" söylemlerine değinen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Damat konuşuyor, '2,5 milyon kişiye istihdam yaratacağız.' 17 yıldır bu memleketi Fransızlar mı yönetiyordu? Niye 2,5 milyon kişiye istihdam için seçim sonrasını bekliyorsunuz? Niye daha önce yapmadınız? Siz 2,5 milyon kişiye istihdam yarattınız da bir Allah'ın kulu elinizden mi tuttu 'aman yaratmayın' diye? Bir evde işsizlik varsa o evde huzur ve barış yoktur. Bir kişi kendisini saraya kapatmışsa asla bilemez. Bir kişi 3 bin kişilik koruma ordusuyla geziyorsa asla bilemez. Sorun bakalım damat beye açlık nedir bilir mi? Yoksulluk nedir bilir mi? Fakirlik nedir bilir mi? Yatağa aç girmek nedir bilir mi? Hiçbirini bilemezler. Fakirin fukaranın halinden anlayamazlar. Artık edebiyata karnınızın doyması lazım. Bu gerçeklerle yüzleşmeniz lazım. Elinizi vicdanınıza koyacaksınız ve sandığa öyle gideceksiniz."

- "110 bin makam aracı, yazık günah"

Kılıçdaroğlu, israfın haram olduğunu belirterek, "Almanya'yı düşünün bizden daha zengin. Kaç makam aracı var? 9 bin. Türkiye'de kaç makam aracı var? 110 bin. Niye bu kadar şatafat var? 110 bin makam aracı, yazık günah. Parasını bu memleketin fakir fukarası ödüyor." dedi.

Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul milletvekilleri, CHP'nin Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Erkan Kaya da katıldı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 18:04
  1. Gaziosmanpaşa
  2. Kentsel dönüşüm
  3. kılıçdaroğlu
  4. riskli alan

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