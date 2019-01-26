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"Vatandaşın gönlünü fethedememişsek, tüm şehri yeniden imar etsek boşa"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "(Yerel seçim) Bu seçimi artık 'gönül beldiyeciliği' çerçevesinde yürütüyoruz. Dolayısıyla her vatandaşımıza dokunmak zorundayız, hepsinin derdini dinlemek zorundayız. Bir vatandaşımızın kalbini kırmışsak, eğer onun gönlünü fethedememişsek tüm şehri yeniden imar etsek boşa. Herkese dokunmak, herksin derdini dinlemek zorundayız. Bu seçimler Türkiye'nin geleceği, güçlü Türkiye için çok önemli"

26 Ocak 2019 Cumartesi 18:38
"Vatandaşın gönlünü fethedememişsek, tüm şehri yeniden imar etsek boşa"

KARAMAN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Bu seçimi artık 'gönül beldiyeciliği' çerçevesinde yürütüyoruz. Dolayısıyla her vatandaşımıza dokunmak zorundayız, hepsinin derdini dinlemek zorundayız. Bir vatandaşımızın kalbini kırmışsak, eğer onun gönlünü fethedememişsek, tüm şehri yeniden imar etsek boşa. Herkese dokunmak, herksin derdini dinlemek zorundayız. Bu seçimler Türkiye'nin geleceği, güçlü Türkiye için çok önemli." dedi.

Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Karaman'da, "Riskli Alanlar ve Rezerv Alanları"nda incelemelerde bulundu.

Kurum'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Karaman milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser ile il yöneticileri ve bakanlık bürokratları eşlik etti.

Beraberindeki heyetle AK Parti Karaman İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Kurum, Karaman’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Karaman'ın son 17 yılda her alanda önemli mesafeler katettiğine işaret eden Kurum, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 2002 yılından bugüne kadar Karaman'ımıza yaklaşık 2 milyar lira tutarında hem toplu konut, hem atık su arıtma tesisi hem çevre düzenlemesi gibi Bakanlığımızı ilgilendiren birçok iş yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.

Karaman’da dünyada bir ilke imza atacaklarını aktaran Kurum, "Şehrimizdeki Yeni Dünya mağarasında uygulayacağımız çevre düzenleme projesi dünyada bir ilk olacak." dedi.

Kurum, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden çalıştınız, koşturdunuz. Dünya mazlumlarının lideri sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında oldunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah 31 Mart seçimlerinde de aynı azim ve kararlılıkla kapı kapı dolaşmak suretiyle her vatandaşımızın gönlüne gireceğiz, kalbine dokunacağız. Biliyorsunuz, bu seçimi artık 'gönül beldiyeciliği' çerçevesinde yürütüyoruz. Dolayısıyla her vatandaşımıza dokunmak zorundayız, hepsinin derdini dinlemek zorundayız. Bir vatandaşımızın kalbini kırmışsak, eğer onun gönlünü fethedememişsek biz tüm şehri yeniden imar etsek boşa. Herkese dokunmak, herksin derdini dinlemek zorundayız. Bu seçimler Türkiye'nin geleceği, güçlü Türkiye için çok önemli."

Kurum, Karaman'a verdiği hizmetler dolayısıyla Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'a teşekkür etti, belediye başkan adayı Mahmut Sami Şahin'e de başarılar diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan da mevcut Belediye Başkanı Çalışkan'a kente olan katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

31 Mart seçimlerinin ülke için son derece kritik ve önemli olduğunu belirten Elvan, "31 Mart seçimleri, ülkemizin istiklali, istikbali, milletimizin bekası için önemli bir seçim. Biz ülke olarak güçlendikçe, büyüdükçe düşmanlarımızın sayısı artıyor, bize saldıranların, bize karşı mücadele edenlerin sayısı artıyor. Geçmişte üstü kapalı olarak terör örgütünü destekleyenler, bugün açık bir şekilde terör örgütünü destekler hale geldi. Şundan emin olunuz, bugüne kadar bu ülkenin birliği, bütünlüğü için Adalet ve Kalkınma Partimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hiçbir şekilde en ufak bir taviz vermedi, bundan sonra da bu tavizi vermeyecek." diye konuştu.

AK Parti'nin, millet ne istiyorsa onu yapmaya devam edeceğini vurgulayan Elvan, şunları kaydetti:

"Bizim için önemli olan milletimizin istekleri, talepleri. Birileri bazı ülkelerde darbeler yapmaya, milletin tercihinin üzerine başka tercihler koymaya çalışıyor. Bunu 15 Temmuz'da da Türkiye'de denediler ama başaramadılar. Onun için bizim birliğimiz, beraberliğimiz, bütünlüğümüz son derece önemli. Bu ülkenin geleceği için biz, kim ne söylerse söylesin, kendi bildiğimiz doğru kararları veriyoruz, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz."

Kurum, Karaman Belediyesini de ziyaret etti.












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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 18:38
  1. 31 mart 2019 yerel seçimleri
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum
  3. Karaman
  4. Yerel Seçimler

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