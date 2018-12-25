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Vatandaşın çektiği görüntüler darbe davasında izletildi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davada, darbecilerin açtığı ateş sonucu yaralanan Muammer Polat, müşteki sıfatıyla beyanda bulundu- Duruşmada, Polat'ın mahkemeye sunduğu, Jandarma Genel Komutanlığı önünde vatandaşlara ateş açılmasına ilişkin cep telefonu görüntüleri de izletildi

25 Aralık 2018 Salı 17:49
Vatandaşın çektiği görüntüler darbe davasında izletildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, darbeciler tarafından açılan ateş sonucu yaralanan Muammer Polat, müşteki sıfatıyla beyanda bulundu.

Müşteki Polat, ailesiyle Gölbaşı'nda bulunduğu sırada darbecilerin kontrolündeki uçakların, Polis Özel Harekat Başkanlığına attığı bombanın patlama sesini duyduğunu belirtti.

Bunun üzerine eşi ve çocuklarını eve bıraktıktan sonra arkadaşlarıyla AK Parti Genel Merkezi'ne gittiği söyleyen Polat, bir süre sonra zırhlı araçların etrafını sardığı Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'na geçtiğini ifade etti.

Buradaki askerlere, "Bu bir hain teşebbüstür, komutanınız hukuksuz talimat veriyor." dediğini aktaran Polat, buna rağmen askerleri ikna edemediklerini dile getirdi.

Askerleri komuta eden bir rütbelinin, halka ateş edilmesi için talimat verdiğini söyleyen Polat, bir süre sonra vatandaşlara ateş edildiğini, kendisiyle birlikte çok sayıda kişinin vurulduğunu anlattı.

Bu anları cep telefonuyla kaydettiğini belirten Polat, söz konusu görüntüleri daha önce mahkemeye sunduğunu anımsattı.

Sanıklardan şikayetçi olduğunu belirten Polat, davaya katılma talebinde bulundu.

Polat'ın cep telefonuyla kaydettiği olay anına ilişkin görüntüler, daha sonra mahkeme salonunda izletildi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 17:49
  1. 15 Temmuz
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Fetullahçı Terör Örgütü
  5. Jandarma Genel Komutanlığı
  6. müşteki

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