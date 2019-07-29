0553 313 94 23

Vatandaşın çektiği görüntü, gasp zanlılarını yakalattı

Başakşehir'de bir kadının bankadan para çektikten sonra gasbedilmesi sonrası yaşananları cep telefonuyla çeken vatandaşın görüntüleri şüphelileri ele verdi - Söz konusu görüntüler üzerine kimlikleri belirlenerek yakalanan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:55
Vatandaşın çektiği görüntü, gasp zanlılarını yakalattı

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de bankadan para çeken kadını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Temmuz'da 2. Kısım Mahallesi'ndeki bir bankadan para çeken Serap D'nin çantasının gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, olay anını cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşın çektiği görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Polis ekipleri, şüphelilerden 18 yaşından küçük H.Ş. ile Halil Ş'yi (28) 18 Temmuz'da Şahintepe Mahallesi'nde, Ramazan P'yi de 20 Temmuz'da Güvercintepe Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden yaşı küçük H.Ş'nin "yağma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından emniyette suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan P. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.Ş. ve Halil Ş. tutuklandı.

Vatandaşın çektiği görüntülerde ise şüphelilerin gasptan sonra araçla kaçmaya çalıştığı anlar ve trafikteki iki aracın sürücüsünün durumu fark edip araçlarıyla şüphelilerin aracını sıkıştırma anları yer alıyor.

Görüntülerde, araçları sıkıştırılan şüphelilerin silahla aracın camına ateş ederek camdan dışarıya çıkıp yaya olarak kaçma anları da bulunuyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:55
  1. banka
  2. Başakşehir
  3. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü
  4. gasp

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale’de 43 düzensiz göçmen yakalandı
    1. Çanakkale’de 43 düzensiz göçmen..
    2. Patlıcanlı börek | Beğeni rekorları..
    3. Müftülükten uçurtma şenliği
    4. Galatasaray yönetiminden İmamoğlu'na..
    5. 'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun..
    6. Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
    7. Galatasaray'da dev hazırlık!..
    8. İsmail Baha Sürelsan..
    9. Kaynak yaparken patlama sonucu..
    10. ‘15 Temmuz’da sokakta ve sosyal..
    11. Manisa’da biyoteknik mücadele ile..
    12. Sivas’ta trafik kazası: Anne ve çocuğu..
    13. Kaçak elektrikte çığır açtılar! Kaçak..
    14. "İran tankerine el konulması nükleer..
    15. Gevaş’ta 150 paket kaçak sigara ele..
    16. Başkan Gürkan engelli gence akülü..
    17. Aygaz, kültürel gelişime desteğini..
    18. Başkan Atay’a işaret diliyle teşekkür..
    19. Akhisar’da açık hava konserleri..
    20. Hedef sağlık turizmi
    21. Bıçaklı saldırı sonrası Arsenal'dan..
    22. Muhasebeciler tekne turunda buluştular
    23. Feslikan’da şampiyon Balaban oldu
    24. Bayramda Belediye Mezbahanesi hizmet..
    25. Hama’ya hava saldırısı: 5 ölü, 9 yaralı
    26. Boyabat’ta kazada 19 koyun telef oldu
    27. Kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma..
    28. Ezginin Günlüğü Güzel Geceler’de sahne..
    29. Otomobil dağa çarptı: 4 yaralı
    30. Çin, Hong Kong’daki “korkunç”..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!