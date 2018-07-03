THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Vatandaşın tüm borcu siliniyor! Son tarihi kaçırmayın

Milyonlarca vatandaş yapılandırmayla artık kamuya olan borcundan kurtulacak. 31 Temmuz'a kadar süreceği yapılandırma kapsamında peşin yatıranlar Yİ-ÜFE’nin sadece yüzde 10’unu ödeyecek.

03 Temmuz 2018 Salı 08:41
Vatandaşın tüm borcu siliniyor! Son tarihi kaçırmayın

Vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvurular devam ederken, şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon kişi devletle barışmak için müracaatta bulundu. Başvuruların 31 Temmuz'a kadar süreceği yapılandırma kapsamında vatandaşlar, borçlarını Eylül ayında vergi dairelerine ödemeye başlayacak.

HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA?

31 Mart 2018 ve öncesi tüm borçları kapsıyor. Sigorta prim borçları, her türlü vergi (KDV, emlak, gelir, çevre, motorlu taşıtlar vergisi gibi), askerlik para cezası, trafik cezası, idari cezalar, su borcu, öğrenim kredileri kapsamda.

YAPILANDIRMA NE KAZANDIRACAK?

Borçların gecikme faizi, cezası silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Böylece toplam borçta önemli bir düşüş sağlanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamının ilk 2 taksitte ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Taksitle ödeme seçilirse, ana para + Yİ-ÜFE olarak hesaplanan tutar 6 taksit için 1,045, 9 taksit için 1,083, 12 eşit taksit için 1,105, 18 taksit için 1,15 katsayısı ile çarpılacak.

NASIL VE NEREYE BAŞVURULACAK?

SGK'ya olan borçlar için elden veya posta yolu ile sigortalıların bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine ya da merkezlere başvurulması gerekiyor. Maliye'ye olan borçlar için ise başvurular internetten www.gib.gov.tr, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılacak..

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 08:41
  1. Vergi Borcu

YORUM YAZ

  • adem senadem sen1 sa önce
    yani vergisini düzgün ödeyen vatandaşa , siz kerizsiniz ulaaannnn deniliyor.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yemekten sonra meyve yenir mi?
  1. Yemekten sonra meyve yenir mi?
  2. Kanser hastaları üzerinden vurgun..
  3. Kripto para Bitcoin'in kurucusundan..
  4. İHL öğrencileri burslu kalacak
  5. Trabzonspor ve Fenerbahçe'den 3 Temmuz..
  6. Kuran'ı Kerim davasında flaş karar!
  7. Kalp krizi kesinleşti
  8. Petrol için 4 ile izin çıktı
  9. AK Parti'den 'Alaattin Çakıcı'..
  10. Ünlü şarkıcıdan Erdoğan'a mektup:..
  11. İstanbul lise taban puanları 2018..
  12. Fenerbahçe'den 3 Temmuz kumpasıyla..
  13. TBMM'de özel düzenleme! Deniz Baykal...
  14. Kilo vermek için kahvaltıda neler..
  15. Bursa'da silah tacirlerine şafak vakti..
  16. AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması
  17. Maganda kurşunu genç mühendisi..
  18. Adana'da çöp kutusunun kapağını..
  19. Enflasyon açıklanınca dolar hareketlendi
  20. Borsa piyasaya yükselişle başladı
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor
FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor
Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Dışa bağımlılık bitiyor! Türkiye üretecek
Dışa bağımlılık bitiyor! Türkiye üretecek
Minik Leyla'nın dedesi konuştu!
Minik Leyla'nın dedesi konuştu!