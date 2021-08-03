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Kentsel Dönüşüm - Yeşil Bina Vatandaşın Bakanlığa güveni tam! Fikirtepe’de kentsel dönüşüme yüzde 90 destek
Kentsel Dönüşüm - Yeşil Bina

Vatandaşın Bakanlığa güveni tam! Fikirtepe’de kentsel dönüşüme yüzde 90 destek

Fikirtepe’de yaşayan vatandaşların yüzde 90’ından fazlası bölgedeki kentsel dönüşümü destekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 10:45:00 -
Vatandaşın Bakanlığa güveni tam! Fikirtepe’de kentsel dönüşüme yüzde 90 destek

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı’ndan (KENTSEV) yapılan açıklamaya göre, kentsel dönüşüm sürecini kamuoyuna iyi bir şekilde anlatmak amacıyla yola çıkan vakıf tarafından başlatılan Kentsel Dönüşüm Anket Çalışmalarının ilki Fikirtepe’de gerçekleştirildi. KENTSEV Kurucusu ve Genel Sekreteri Haldun Ersen, mahalle sakinlerinin yüzde 90,2’sinin kentsel dönüşümü desteklediğini bildirdi. Yüzde 81,8’lik kesimin bölgedeki kentsel dönüşüm projelerinin temel gerekçesinin ‘afetlere dayanıklı bina stoku oluşturmak’ olduğunu düşündüğünü kaydeden Ersen, “Bu iki veri gerçekten çok önemli. Yıllardır başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından burada anlatılmak istenen konunun muhatapları tarafından anlaşıldığını görüyoruz” dedi. Ersen, mahalle sakinlerinin kentsel dönüşümü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uygulaması konusundaki isteğine ilişkin, vatandaşların bakanlığa olan güvenini gösterdiğini vurguladı. Ersen, olası 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde sadece İstanbul’da 211 bin binanın çok ağır ve ağır hasar alacağının raporlarla ortaya koyulduğunu belirterek, kentsel dönüşümün gerekliliğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu binalardaki vatandaşların bir an önce kentsel dönüşüm için kolları sıvaması gerekiyor. Riskli yapı sahiplerine; Emlak Katılım Bankası’nın sunduğu finansman modelleriyle bir an önce dönüşüm ve güçlendirme için harekete geçmelerini çağrısında bulunuyoruz.”

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