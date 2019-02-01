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"Vatandaşımızın günlük hayatına dokunan geniş alana hizmet üretiyoruz"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı:- "Terörle mücadeleden, göç, nüfus ve vatandaşlık işlerine, afet ve acil durum yönetimine kadar hem devletimizin ve milletimizin bekası açısından hem de vatandaşımızın günlük hayatına doğrudan dokunan çok geniş bir alana hizmet üretiyoruz"

01 Şubat 2019 Cuma 13:48
"Vatandaşımızın günlük hayatına dokunan geniş alana hizmet üretiyoruz"

AYDIN (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlık olarak terörle mücadeleden göç, nüfus ve vatandaşlık işlerine, afet ve acil durum yönetimine kadar hem devletin ve milletin bekası hem de vatandaşın günlük hayatına doğrudan dokunan çok geniş bir alana hizmet ürettiklerini bildirdi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret eden Çataklı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Göç İdaresi Genel Müdürü ile emniyet, jandarma, Sahil Güvenlik ve AFAD'dan daire başkanlarının da ziyarette kendisine eşlik ettiğini, Vali Köşger'le istişarelerde bulunup, güvenlik konuları başta olmak üzere bakanlığın faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapacaklarını vurguladı.

Bakanlık olan olarak vatandaşlara önemli hizmetler verdiklerini aktaran Çataklı, "İçişleri Bakanlığı olarak terörle mücadeleden, göç, nüfus ve vatandaşlık işlerine, afet ve acil durum yönetimine kadar hem devletimizin ve milletimizin bekası açısından hem de vatandaşımızın günlük hayatına doğrudan dokunan çok geniş bir alana hizmet üretiyoruz." dedi.

Yaptıkları hizmetlerde vatandaşın memnuniyetini esas alarak, etkin, verimli ve hızlı sürdürülebilmesi açısından bir izleme değerlendirme sistemlerinin bulunduğuna işaret eden Çataklı, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede, bakan yardımcılarımız başkanlığında oluşan heyetlerle illerimizi ziyaret ediyoruz. Temel amacımız gerek merkezden illerimize ve ilçelerimize doğrudan, birinci elden bilgi akışını sağlamak. Gerekse aynı şekilde mahallinden istek, talep ve çözüm önerilerini almak ve birinci elden değerlendirilmesini temin etmek, uygulama birliği sağlamak maksadıyla bir yöntem izliyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla görüşerek onların hizmetlerimizle ilgili değerlendirmeleri alıyoruz. Bakanlığımız hizmetlerinden doğrudan yararlanan vatandaşlarımızı ev ve iş yerlerinde doğrudan ziyaret ediyoruz."

Çataklı, Aydın'ın düzensiz göç açısından önemli bir il olduğuna vurgu yaparak, bu çerçevede özellikle Didim Sahil Güvenlik Bot Komutanlığını ziyaret edeceklerini, Sahil Güvenlikle ilgili alınmış veya alınabilecek tedbirleri yerinde görüp değerlendirme imkanlarının bulunacağını sözlerine ekledi.

Vali Köşger ise kentin asayiş açısından son derece huzurlu vilayetlerden biri olduğunu, tüm çalışanların merkezden, bakanlıktan gelen talimatları harfiyen uygulamaya çalıştığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 13:48
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