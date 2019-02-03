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"Vatandaşım ağlayacağına uyuşturucu baronları ağlasın"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Operasyon üstüne operasyon yapıyoruz. Bacaklarını mı kırmak lazım 'kırın' diyoruz. Benim vatandaşım ağlayacağına uyuşturucu baronları ağlasın, o Kandil'deki ortakları ağlasın"- "Bize insansız hava aracı lazımdı, oturduk kendimiz yaptık. Yerli ve milli savunma sanayi lazımdı, oturduk kurduk. Bizim mühendisimiz ve evlatlarımız yapıyorlar hem de en iyisini"

03 Şubat 2019 Pazar 22:26
"Vatandaşım ağlayacağına uyuşturucu baronları ağlasın"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla etkin mücadele ettiklerini belirterek, "Benim vatandaşım ağlayacağına uyuşturucu baronları ağlasın, o Kandil'deki ortakları ağlasın." dedi.

Soylu, Sincan Belediyesi Kültür Evi'nde düzenlenen STK Temsilcileri ve Muhtarlar buluşması programına katıldı.

Türkiye'de 2002'den bu yana altyapıyı, havalimanlarını, yolları, hastaneleri ve ekonomiyi ayağa kaldırdıklarını vurgulayan Soylu, "Bize insansız hava aracı lazımdı, oturduk kendimiz yaptık. Yerli ve milli savunma sanayi lazımdı, oturduk kurduk. Bizim mühendisimiz ve evlatlarımız yapıyorlar hem de en iyisini. Kimseye muhtaç değiliz, kimseye el açmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlara devam ettiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Operasyon üstüne operasyon yapıyoruz. Bacaklarını mı kırmak lazım 'kırın' diyoruz. Benim vatandaşım ağlayacağına uyuşturucu baronları ağlasın, o Kandil'deki ortakları ağlasın. Hiç umurumda değil. Engel olabiliyorlar mı? Hayır."

- Terörle mücadele

İçişleri Bakanı Soylu, terörle mücadele operasyonlarının da kararlılıkla sürdüğüne dikkati çekti.

"Dağlarda 15 bin terörist vardı, bugün bir hamlede gırtlaklarını sıkabileceğimiz 700 tanesi kaldı, fare gibi kaçıyorlar." diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece burada değil Irak'ın kuzeyinde bizimkiler kaplan gibi üzerlerine sıçrarlar. Sadece orada değil Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde, etrafımızdaki coğrafyada bize tehdit oluşturmaya çalışan ne varsa bir strateji değişikliğiyle 'terörü yerinde yok etme prensibi' ile öyle onlar hücum ettiği zaman değil kesintisiz bir operasyon anlayışıyla terörü dize getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

Bakan Soylu, terörist cenazelerine katılan milletvekillerini de eleştirdi.

Etkinliğe, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da katıldı.


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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 22:26
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. Sincan

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