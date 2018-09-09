Vatandaşa 'Ülkeniz için savaşır mısınız?' diye soruldu... İşte bomba anketin sonuçları!

Optimar Araştırma Şirketi vatandaşlara "Olası bir savaş halinde ülkeniz için savaşır mısınız?" sorusunu yöneltti. Araştırmanın sonuçlarını Star gazetesi yazarı Ersoy Dede bugünkü köşesinden paylaştı.

YÜZDE 64 "SAVAŞIRIM" DEDİ

Araştırma sonuçlarına göre vatandaşın yüzde 31’i kesinlikle savaşırım derken yüzde 33’ü biraz daha çekimser bir tonla ‘savaşırım’ dedi. Bu iki verinin toplamı yüzde 64.

AK PARTİ YÜZDE 80, MHP YÜZDE 88

“Ülkem savaşa girerse ben de savaşırım” diyenlerin sayısı MHP’ye oy verenler arasında yüzde 88, AK Parti’ye oy verenler arasında ise yüzde 80 oranında.

DAŞDEMİR: SONUÇLAR NORMAL

Ersoy Dede sonuçları kendisi için hayal kırıklığı olarak yorumlarken Optimar Araştırma Şirketi’nin sahibi Hilmi Daşdemir sonuçların normal olduğu belirten şu tweetleri paylaştı;

"Ağustos ayı Türkiye’nin Nabzı araştırmamızdaki “savaş halinde ülkeniz için savaşır mısınız?” Sonucunu Ersoy Dede köşesine taşımış ve oranları düşük bulmuş, %10 hain kontenjanını düşündüğümüz zaman “savaşmam” diyen % 16 oranı da çok yüksek sayılmaz. Elbette % 100 çıkmasını bekleriz. Ancak, PKK için dağa çıkanlar da FETÖ adına asker, polis, adalet kurumlarına yerleşen okullarda çocuklarımızı devşiren kanı bozukların da aramızdan çıkarıldığını unutmamak gerek. Türk Milleti kritik cevabını 15 Temmuz ‘da olduğu gibi o an gelince verir."