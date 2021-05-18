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Korona Virüs Vatandaşa rehavet uyarısı! 17 günlük kapanma boşa gitmesin
Korona Virüs

Vatandaşa rehavet uyarısı! 17 günlük kapanma boşa gitmesin

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte esnaf kepenklerini açarken birçok AVM’nin girişinde kuyruklar oluştu. Kimsenin rehavete kapılmamasını ve maske, mesafe ve hijyen kurallarından kesinlikle taviz verilmemesini isteyen uzmanlar ise aksi takdirde 17 gün kapanmanın boşa gideceği uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 09:52:00 -
Vatandaşa rehavet uyarısı! 17 günlük kapanma boşa gitmesin

Tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından başta AVM’ler olmak üzere birçok yerde istenmeyen kalabalık görüntüleri ortaya çıktı. 17 günlük tam kapanma öncesinde 60 binlerde olan Koronavirüs vaka sayısı 10 bin 512’ye kadar gerilerken, vaka sayılarının artmaması için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerdiği kurallara mutlak surette uyulması gerekiyor. Kapalı ve kalabalık alanlardan uzak durulmasını öneren uzmanlar, aşı olanlar da dahil olmak üzere herkesi maske, mesafe ve hijyen kurallarını, rehavete kapılmadan devam ettirmeye çağırıyor.

Her şey yoluna girmiş görünüyor

Akit’e konuşan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, kapanma sonrasında vaka sayılarının beklenenden hızlı düşmeye başladığını belirterek, “Vaka sayıları 60 binlerde olduğu için açılan korona servislerimiz ve yoğun bakımlar tekrar kapanmaya başladı. Bu olumlu etkiyi kalıcı hale getirmek elimizde. Aşılarla ilgili bağlantılar yapıldı. Sağlık çalışanları gece gündüz aşılamaya hazır. Ama vatandaşın da buna hazır olması gerekli. Son üç ay içinde aşı tanımlamış her dört kişiden biri aşı olmadı. Aşılanmış kişilerin yasaklardan muaf olması da yerinde bir karar; diğer ülkelerde de bu böyle yapıldı. Aşılanmayı kısmen özendireceğini düşünüyorum. Ama hepsinden önemlisi; devletin koyduğu kurallara amasız, fakatsız ve istisnasız uyum bekliyoruz. Çünkü her şey yoluna girmiş görünüyor; son dakika sürprizi kimse istemiyor” dedi.

3. Doz aşılar Eylül-Ekim aylarında başlayacak

Koronavirüs aşılarını yaptırmayan vatandaşlara uygulanacak yaptırımların ilerleyen günlerde genişletilebileceğine de değinen Prof. Dr. Şener, “Bence önlemler artırılabilir; örneğin şu anda 65 yaş üstü aşısız kişiler sadece 10.00-14.00 saatleri arasında kısıtlamalardan muaf. Örneğin HES kodu uygulaması yerine Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında yer alan Aşı kartı uygulaması getirilebilir” önerilerinde bulundu.

Türkiye’de, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra “Acil Kullanım” izni verilerek ocak ayı ortasından sonra iki doz aşı uygulanan vatandaşların da üçüncü doz aşıların yapılacağını aktaran Prof. Dr. Şener, “İki doz aşı olanların üçüncü doz aşılarının eylül ve ekim ayında yapılacak. Aşı tedariki de buna göre yapılıyor” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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