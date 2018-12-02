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Vatandaşa indirim müjdesi! Yakında faturalara yansıyacak

Doğalgaz ve elektrik piyasalarında son dönemlerde dövizin düşmesiyle beklenen ‘indirim’ havasının öncüsü spot piyasalarda fiyatların düşmesiyle kendini gösterdi. Enerji uzmanlarına göre spot piyasadaki indirim çok yakında faturalara da yansıyacak.

02 Aralık 2018 Pazar 13:12
Vatandaşa indirim müjdesi! Yakında faturalara yansıyacak

Son günlerde özellikle akaryakıtta üst üste gelen indirimler ve fiyat düşüşünün pompaya doğrudan yansıması ‘aynı indirim elektrik ve doğalgazda ne zaman olacak?’ sorusunu da beraberinde getirdi. Enerji uzmanlarına göre akaryakıtın ardından elektrik ve doğalgaz indirimleri için beklenen haberin öncüsü geldi.

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, dövizin ateşinin düşmesi ve TL’nin değer kazanmasının ardından ‘fiyatlarda en az yüzde 10 indirim beklentimiz’ var demişti. Kumbaroğlu, bu indirimin ilk adımının spot piyasasında geldiğini açıkladı.

Elektrikteki düşüş yüzde 11

Elektriğin spot piyasadaki düşüşünün Eylül-Aralık döneminde yüzde 11’e ulaştığının altını çizen Kumbaroğlu, “Son 3 aylık periyot incelendiğinde fiyatlar Ekim’de Eylül ayına göre yüzde 3 düşmüş. Kasım ayına geldiğimizde ise bu kez Ekim ayına göre düşüş yüzde 8. Spot piyasada son 3 ayda yüzde 11’lik düşüş yaşanmış. Şimdi sıra aynı düşüşün vatandaşın cebine de doğrudan yansıması. Tabi spottaki indirim vatandaşın cebine doğrudan ne zaman yansır sorusuna şimdiden kesin bir tarih vermek zor. Ancak 1 Ocak dönemine kadar indirim olma ihtimali çok yüksek” dedi.

Doğalgazda da indirim var

Spot piyasada sadece elektrikte değil doğalgazda da indirim olduğu bilgisini veren Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

Doğalgazda da Eylül-Kasım aralığında yüzde 6’lık bir düşüş olduğunu görüyoruz. Tabi burada yine aynı soru gündeme geliyor. Bu indirim vatandaşın doğalgaz faturasına ne zaman yansıyacak? Tarih konusunda net bir şey söylemek mümkün değil ama ben en uzak tarihin 1 Ocak 2019 olduğu inancındayım.

Enerji Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlar mutlaka bir çalışma yapacak ve mümkün olan en kısa sürede vatandaşların fatura tutarının düşmesini sağlayacak indirim konusunda adım atacaktır.”

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 13:12
  1. EKONOMİ
  2. elektrik faturası

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