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Vatandaşa kötü muamele cezasız kalmadı

Kocaeli’de 153 Çağrı merkezine vatandaşlara kötü muamele yaptığı ihbarı ile harekete geçen Ulaşım Denetleme ekipleri 2 özel halk otobüsüne cezai işlem uyguladı.

30 Haziran 2019 Pazar 10:09
Vatandaşa kötü muamele cezasız kalmadı

Kocaeli’de 153 Çağrı merkezine vatandaşlara kötü muamele yaptığı ihbarı ile harekete geçen Ulaşım Denetleme ekipleri 2 özel halk otobüsüne cezai işlem uyguladı.

 

153 Çağrı merkezine düşen Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerindeki Özel Halk Otobüslerinin vatandaşlara kötü muamele yaptığı ihbarı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetleme ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler vatandaşlara kötü muamele yaptığını belirledikleri 2 halk otobüsüne ceza yazdı.

 

153 Çağrı Merkezine ihbar

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların rahat, huzurlu ve güvenli yolculuk yapabilmeleri için yoğun olarak çalışıyor. Bu kapsamda gün içerisinde Gebze’den iki vatandaş, 153 Çağrı Merkezi’ne özel halk otobüsleri ile yolculuk yaptığı sırada sürücü tarafından kötü muamele gördüğünü belirten bir ihbarda bulundu. İhbarın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetleme ekipleri harekete geçti.

 

Vatandaşa kötü muamele

 

Ulaşım Denetleme ekipleri Darıca - Gebze hattında 502 Kod ile 20 Haziran Perşembe günü sefer yapan özel halk otobüsü aracı şoförünün İnönü Mahallesi 1957 sokak üzerinde vatandaşa kötü muamele yaptığını belirledi. 24 Haziran 2019 Pazartesi günü Çayırova - Gebze hattında ise 557 Kod ile sefer yapan özel halk otobüsü aracı şoförünün Güzeller mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde vatandaşa gayri medeni hareketlerde bulunduğunu tespit etti. Şoförlerin vatandaşlara yaptığı kötü muamele cezasız kalmadı.

 

3 gün trafikten men cezası

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetleme ekipleri tarafından her iki özel halk otobüsüne yönetmelikler çerçevesinde cezai işlem uygulanarak araçlar 3 gün süre ile trafikten men edildi. Şoförler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılarak, ilgili kooperatiflere ve araç sahiplerine de gerekli uyarılar yapıldı.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 10:09
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