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Vatandaşa karşı işlenen suçlar affedilemez

MHP tarafından hazırlanan ve 160 bin tutuklunun serbest kalmasını öngören af teklifine eleştiriler sürüyor.

09 Ekim 2018 Salı 12:37
Vatandaşa karşı işlenen suçlar affedilemez

MHP tarafından hazırlanan ve 160 bin tutuklunun serbest kalmasını öngören af teklifine eleştiriler gelmeye devam ediyor.

Akit’e konuşan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, “MHP’nin teklifinde iki tane tutarsızlık var. İlki affın gerekçesinin belli olamaması. Bir diğer husus ise cezaevlerinin dolu olduğu gerekçesi ile boşaltılmak istenmesi. Yargı sistemindeki yanlışlıklar düzeltilecek ise bu herkes için yapılmalıdır. Vatandaşa karşı işlenen suçlar affedilemez” dedi. AK Parti Manisa Milletvekili Avukat Mehmet Ali Özkan, “Devlet kendisine karşı işlenen suçları affetme yetkisine sahiptir. Dolayısıyla genel bir af çıkması çok da doğru değil. Bunun geçmişte yaşanmış örnekleri var. Toplumda derin yaralar bırakmıştır. Birtakım düzenlemeler yapılabilir” diye konuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 12:37
  1. Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya
  2. AK Parti Manisa Milletvekili Avukat Mehmet Ali Özkan
  3. af tartıışması

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