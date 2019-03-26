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Vatandaş ve esnaf yeni pazar yerinden memnun

Gültepe mahallesinde her hafta pazartesi günleri kurulan semt pazarı, Millet caddesi üzerine taşındı.

26 Mart 2019 Salı 15:25
Vatandaş ve esnaf yeni pazar yerinden memnun

Gültepe mahallesinde her hafta pazartesi günleri kurulan semt pazarı, Millet caddesi üzerine taşındı.


Yeni yerinde ilk kez geçtiğimiz pazartesi günü kurulan Gültepe Semt Pazarı, hem vatandaşlardan hem de pazar esnafı tarafından beğeni topladı. Eski pazar yerinin çok dar ve sıkışık olduğunu dile getiren esnaf ve vatandaşlar, yeni pazar alanının daha geniş ve ferah olduğunu söyledi.


Eski Pazar yerinin çok sıkışık olduğunu belirten bir vatandaş, yeni pazar yerinin çok geniş olduğuna dikkat çekti. Daha önce pazarın neredeyse yürünemez durumda olduğuna değinen vatandaş, “Eskiden yürürken şemsiyelerin demirlerine takılıyorduk. Şimdi rahat, güzel. Memnunuz. Çocuk arabaları, kadınların Pazar arabaları nedeniyle geçemiyorduk. Buraya taşınması vatandaşı rahatlattı” şeklinde konuştu.


“Herkesevine ekmek götürebilir”


Pazarın yeni yerine taşınmasının iyi olduğunu belirten bir pazar esnafı ise pazarcıların çoğunluğunun durumdan memnun olduğunu söyledi. Esnaf, “Herkes evine ekmek götürebilir. Daha önceden mağduriyet çoktu. Evine ekmek götürebilen az kişi vardı. Şuanda pazarın konumu iyi. Umarım herkes için hayırlı olur” ifadelerini kullandı.


“Bu değişiklik için teşekkür ediyorum”


Pazarın taşınması ile ilgili konuşan Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek, Gültepe Pazarı’nın ilk kez kurulduğunu söyledi. Vatandaşların ve esnafın çoğunluğunun bu değişimden çok memnun olduğunu ifade eden Çiçek, “Dün pazarı yerleştirdik. Vatandaşların yüzde 100’ü, pazarcı esnafının yüzde 90’nı bu burumdan çok memnun. Daha önce pazarın kurulduğu sokaklar dardı. Vatandaşlar alışveriş yaparken zorlanıyordu. Pazarın taşındığı alan daha iyi ve nitelikli. Alan geniş, insanlar daha rahat alışveriş yapabiliyor. Kadınlar, çocuklarıyla birlikte rahatlıkla Pazar alışverişini yapabiliyor. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a bu değişikliği yaptığı için teşekkür ediyorum. Listeler önceden neyse öyle devam ediyor. Komşu komşuya devam ediyor. Kimseye haksızlık yapılmadı” diye konuştu.


“Esnaflarımız eşit durumda olacak”


Pazarın taşınması ile ilgili olarak konuşan bir diğer isim de Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç oldu. Kılıç, “2013 yılında Halk Caddesi’nden tramvay geçince, pazar yeri bir önceki yeri olan Cemevi’nin etrafına konuşlandırılmıştı. Herhangi bir düzen ve hiyerarşi olmadığı için hem vatandaşların alış veriş yapma zorluğu vardı hem de 600 esnafın olduğu yerde 60 kişinin istifade ettiği bir pazardı. Bunun çözümü için Odunpazarı Belediyesi’nden 2015 yılının sonunda gerekli sokakları istedik. Burada hem vatandaş rahat bir biçimde Pazar alışverişini yapabilecek hem de esnaflarımıza eşit ekmek dağılımı olacak” diyerek sözlerine son verdi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:25
  1. odunpazarı

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