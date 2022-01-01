Vatandaş soruyor: Bilim Kurulu, bu ne?

yeniakit.com.tr

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 372 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıkarken, 163 kişi ise hayatını kaybetti.

Aşılı ile aşısız dönemler şaşırtıyor! Hiç mi ilerleme yok?

Aşının olmadığı dönem ile aşılamanın zirvede olduğu dönemler arasındaki oranlar dikkat çekiyor.

31 Aralık 2020

Aşılamanın olmadığı 31 Aralık 2020 tarihinde yeni vaka sayısı 14 bin 380, vefat sayısı ise 239 olmuştu.

1 Ocak 2021

1 Ocak 2021 tarihinde ise 12 bin 203 yeni vaka tespit edilmiş, 212 kişi de vefat etmişti.

Son paylaşılan 31 Aralık 2021 koronavirüs tablosu

31 Aralık 2021 koronavirüs tablosunda açıklanan verilere göre 1 doz aşılamanın yüzde 91,69 ve çift doz aşılamanın ise yüzde 83,14 olmasına rağmen 40 bin 786 yeni vaka tespit edilirken 163 kişi hayatını kaybetti.

Vatandaşlar soruyor: Aşılama arttıkça neden sonuçlar değişmiyor?

Diğer taraftan vatandaşlar, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'na konuyla ilgili sorular yöneltiyor.

Sosyal medya hesabından sorular soran vatandaşlardan biri olan ve risk haritasını paylaşan Mehmet Akif isimli bir sosyal medya kullanıcısı, en az aşılanan Şanlıurfa ile en fazla aşılanan Ordu'yu karşılaştırdı.

Ordu'nun en yüksek aşılamaya rağmen en riskli bölgelere sahip olduğunu ifade eden vatandaş, Şanlıurfa'nın ise en az aşılamaya rağmen en risksiz bölgelere sahip olduğunu belirtti.

"Bilim Kurulu'ndan ricam, sadece şu tabloya cevap" diyerek talebini dile getiren vatandaş, Ordu ile Şanlıurfa'daki haritaları yanyana koyarak "Yoğunluğun tam tersi olması gerekmez miydi?" diye sordu.

Vatandaşlar cevap talep ediyor

Sorularına cevap arayan vatandaşlar, bu iki harita arasındaki farkın nedeni sorarak Sağlık Bakanlığı'ndan ve Bilim Kurulu'ndan cevap bekliyor.