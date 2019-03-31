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Vatandaş oyunu ambulansta kullandı

Şırnak’ta 84 yaşındaki Cemil Durak, hastalığından dolayı ambulans içinde pusulaya mühür bastı, ardından oğlu tarafından bahçeye getirilen sandığa zarfı atıldı.

31 Mart 2019 Pazar 11:23
Vatandaş oyunu ambulansta kullandı

Şırnak’ta 84 yaşındaki Cemil Durak, hastalığından dolayı ambulans içinde pusulaya mühür bastı, ardından oğlu tarafından bahçeye getirilen sandığa zarfı atıldı.


Şırnak merkez Gazipaşa Mahallesi’nde ikamet eden ancak astım ve kısmi felçli olan 84 yaşındaki Cemil Durak, oyunu kullanmak için Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri ekiplerinden yardım istedi. Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri ekipleri, evinde bulunan Durak’ı sedye ile ambulansa taşıdıktan sonra Gazipaşa Ortaokulu’nda 1034 numaralı sandık başkanı ile görüşüldükten sonra, sandık ve oy pusulası okul bahçesine getirildi. Ambulanstan indirilmeyen Durak’a oğlu Mehmet Durak yardımcı oldu. 84 yaşındaki Durak, ambulansın içinde oyunu mühürledikten sonra, zarfı oğlu tarafından oy sandığına atıldı.


Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri görevlisi Dr. Mehmet Şadoğlu, evde bakım hizmetlerinde kendilerine başvuru yapan hasta sayısının 79 olduğunu söyledi. Dr. Şadoğlu, “Bize başvuru yapan hastalarımızı nakil araçlarımızla evden alıp, okullarında oy kullanıp, tekrar evlerine nakillerini gerçekleştiriyoruz. Gün içinde başvuran hastalarımızı nakil araçlarımızla yakını ile birlikte evden alıp oylarını kullanmalarını sağlıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 11:23
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