Vatandaş isyanda! Et baronlarına dur denilsin

İthal etteki şarbon şüphesi nedeniyle yerli ete sahip olan et baronları şarbon vakasını spekülasyona çevirdi. Yaşanan son olayları fırsata çevirmeye çalışan et baronları ‘İthal etlerde şarbon var’ gibi haberlerle manipüle etmeye çalışıyor. Elinde bulundurdukları hayvanları yüksek meblağlara satmak için bu tür yollara başvuran et baronları ithal et üzerinden politika izliyorlar.

ET BAHANE ZAM ŞAHANE!

Son günlerde kırmızı ette üst üste yaşanan olaylar zinciri ve beraberinde et fiyatlarına yapılan zamlar neticesinde vatandaş et yiyemez hale geldi.

KIRMIZI ET BARONLARI DEVREDE

Konuyla ilgili olarak yaşanan son olayları fırsata çevirmeye çalışan et baronları ‘İthal etlerde şarbon var’ gibi haberlerle konuyu speküle etmeye çalışıyor. Elinde bulundurdukları hayvanları yüksek meblağlara satmak için bu tür yollara başvuran et baronları ithal et üzerinden politika izliyor.

TARIM BAKANLIĞI ETİ İNCELEDİ

Et baronları ve bazı birlikler şarbon olayını spekülasyona çevirdi. Şarbon olaylarından etkilenen İstanbul’da yaşayan vatandaş, etinin koktuğunu Tarım ve Orman Bakanlığına bildirdi. Bakanlık devreye girdi. İncelemelerin sonucunda İstanbul’daki vatandaşın etinde de şarbon tespit edildi. Eti yiyen bütün vatandaşlar hastaneye çağırıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI TEDBİREN ÇAĞIRDI

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı, vatandaşa, ‘bu etten kimler yedi’, ‘hayvanı nereden aldınız’, ‘Ortak olanlar kimdi?’ gibi sorular sorarak incelemeyi genişletti. Et ile teması olan herkesin tetkik ve tahliller sonrası temiz olduğuna karar verildi. Ancak bu haberler üzerine et baronları ‘İstanbul’da şarbon vakası çıktı’, ‘Vatandaşlar hastaneye akın etti’ diye haberler yaparak bu olayı kaosa çevirdi.

VATANDAŞ, TEDİRGİN EDİCİ PAYLAŞIMLAR YAPILDI

İstanbul’da şarbon çıkan hayvanın yerli hayvan olduğu ortaya çıktı. Ancak et baronları bunu fırsata çevirerek algı operasyonu gerçekleştirdi. Yerli hayvan dışındaki tüm ithal hayvanların sağlıksız olduğu kanısını oluşturmak amaçlı haberler yaptırıldı. Sosyal medya aracılığıyla kim olduğu belli olmayan kişiler üzerinden çeşitli spekülatif mesajlar yayınlatılarak vatandaşı tedirgin edici paylaşımlar yapıldı. Böylece her Kurban Bayramı sonrası et satışlarında indirime gidilirken bu kez yapılan haberler neticesinde ete zam yapıldı.

(Yeni şafak)