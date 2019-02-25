Vatandaş istiyor, Başkan Tahmazoğlu yapıyor

Şahinbey Belediyesi, yeni mahallelerinden olan Güllüce Mahallesi’ne yaptırmış olduğu caminin açılışını gerçekleştirerek, vatandaşın hizmetine sundu.

Güllüce Mahallesi’ne Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Güllüce Cami’nin açılış törenine

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun yanı sıra AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın isteklerindeki farklılıklara dikkat çekerek,“Şehirde ne varsa mahallelerimizde o olacak sloganıyla yola çıktık ve bugüne kadar 80 tane bize bağlanan mahallelerin yollarını, parklarını, sosyal tesislerini ve camilerini yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. 15 yıl önce köylerde yol ve su olursa yeter diyorlardı. Şimdi talepler o kadar değişti ki, köydeki vatandaşlarımız artık, cami, sosyal tesis, sinema salonları, halı saha ve pazar yeri istiyorlar. Şehirlerimizin ve köylerimizin hem maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. Şuana kadar 100’e yakın cami yaptık. Ayrıca Akkent Mahallemize Türkiye’nin en büyük 2. camisini yapıyoruz. Allah için ne yaparsak bizimle o gidecek. Ömür çabuk geçiyor. Bu nedenle hayırlarımızı arttırıp vaktimizi iyi değerlendirelim. Ömür sermayesi çok kısa hızla gidiyor. Bir dakika sonraya garantimiz yok. Camimizi doldurup, Kuran-ı Kerim öğrenelim. Camimizin mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Geriye bıraktığınız eserler kalır”

AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, yapılan eserlerin sadece fiziki açıdan değil manevi açıdan da önemli olduğuna dikkati çekerek, “Caminin yapımında emeği geçen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Şehrin ve köylerimizin fiziki anlamda imarı önemli. Bunun yanında şehri fiziki anlamda imar ederken, manevi anlamda da imar çok önemli. Fatih Sultan Mehmet Han derki ‘Şehri imar ederken, eğer insanları ihmal ederseniz onların manevi kalkınmasına yönelik hizmetler yapmazsanız ihmal ettiğiniz millet, gelir sizin imar ettiğiniz köprüyü yıkar’ Bu nedenle önemli olan arkamızdan her zaman hayır duası ettirecek eserlerin meydana getirilmesidir. İnsan öldüğü zaman malı da, mülkü de geride kalıyor. Arkasında bıraktığı eserler kalıyor. Bu eserlerin içerisinde dua eden insanların duası kalıyor. İşte AK Partinin özelliği bu. Bir yandan şehrin fiziki imarını gerçekleştirirken, bir yandan da asıl olan Allah’ın en güzel yarattığı, eşrefi mahlukat olarak adlandırdığı insan için ne yapılması gerekiyorsa yapmak çok önemli. Bu bağlamda Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Yaptığı bu tür eserlerle toplumun umudu olan gençlerimizi toplumun manevi yönünü güçlendirecek projelere imza atmasıdır” ifadelerini kullandı.

Tahmazoğlu’na teşekkür

Güllüce Mahalle Muhtarı Naci Akıl, Şahinbey İlçesinin gelişmesinde Başkan Mehmet Tahmazoğlu’nun büyük katkıları olduğunu belirterek, "Öncelikle Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na ve ekibine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz. Mahallemize kazandırmış olduğunuz cami köyümüzün büyük bir eksikliğini giderdi. Sadece bunlarla da yetinmeyip mahallemizin ne ihtiyacı varsa hepsini giderdiniz. Bir kez daha şahsınıza ve ekibinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.