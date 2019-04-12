Vatandaş intihara kalkıştı, apartman sakini otomobilinin derdine düştü

Adana’da borcu olduğu için intihara kalkışan şahsın damına çıktığı apartmanın sakininin, otomobilini çekmek istemesi dikkat çekti. Çevredeki meraklı vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülediği Uğur K., borcunun ödenmesi taahhüdünü alınca intihardan vazgeçti.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbet Mahallesi, 62005 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 bin lira borcu olan esnaf Uğur K. (40), intihar etmek için Adana Büyükşehir Belediyesi binasının arkasındaki 5 katlı bir apartmanın damına çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile görüşmek istediğini belirten Uğur K., kendisini ikna etmek üzere dama çıkan polis ekiplerine yaklaşmamalarını söyledi. Çevredeki meraklı vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülediği Uğur K.’nin, çıktığı damda sürekli yer değiştirmesi nedeniyle itfaiye ekipleri aşağıya kurdukları şişme brandanın yerini sık sık değiştirdi. Daha sonra olay yerine gelen Uğur K.’nin oğlu, kız kardeşleri ve babası dama çıkarak, Uğur K.’yi ikna etmek için uzun süre dil döktü. Kalp hastası olan Uğur K.’nin babası damda fenalaşınca, 112 Acil Sağlık ekipleri yaşlı adama müdahale etti.

İkna amaçlı dama çıkan bazı vatandaşların, Uğur K.’nin borcunu ödeme taahhüdü vermesi sonucu ikna edilen Uğur K., aşağıya indirildi. Kendini bıçakla yaralayan Uğur K., ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan Uğur K.’nin intihar etmek için çıktığı apartmanın bir sakini, itfaiyenin kurduğu şişme brandanın hemen yanında duran otomobilini kaldırmak istemesi dikkat çekti. Çevredeki vatandaşların “Adam intihar edecek, senin derdin araba mı?” sorusuna apartman sakini kadın, “Tabi ki tek derdim araba.” diyerek cevap verdi.