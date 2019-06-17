'Her şey çok güzel olacak' dedi her yer 'çöplük' oldu!

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31 Mart yerel seçimlerine allanıp pullanarak ‘iyilik elçisi’ maskesiyle sokulan CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun gerçek yüzü seçimlerin hemen ardından ortaya çıkmış, en son devletin valisine küfür etmesiyle de kendi taraftarlarından bile tepki görmüştü.

FETÖ’nün “Her şey çok güzel olacak” sloganıyla bol kesenden vaatlerde bulunan Ekrem İmamoğlu, yıllarca yönettiği Beylikdüzü’nü ise açık hava çöplüğüne çevirdi.

Gürpınar sahilini çöplüğe çevirdi

Gürpınar sahilindeki etrafa saçılmış çöpleri ve plastik atıkları kameraya alan bir vatandaş kokudan ve sineklerden insanların evlerinde duramadığını, Beylikdüzü Belediyesi’ne müraacat etmesine karşın hiç adımın atılmadığı anlattı.

Evinin 50 metre yakındaki sahili çöplüğe çeviren CHP’li Beylikdüzü Belediyesi’ne ateş püsküren vatandaş, CHP adayının “Her şey çok güzel olacak” vaadine de sert tepki gösterdi.