0553 313 94 23

'Her şey çok güzel olacak' dedi her yer 'çöplük' oldu!

Kemalistlerin 'makyajlı' şirin çocuğu Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği Beylikdüzü Belediyesi, Gürpınar sahilini açık hava çöplüğüne dönüştürdü. Rezaleti görüntüleyen bir vatandaş tepkisini dile getirdi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 08:22

 yeniakit.com.tr  

31 Mart yerel seçimlerine allanıp pullanarak ‘iyilik elçisi’ maskesiyle sokulan CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun gerçek yüzü seçimlerin hemen ardından ortaya çıkmış, en son devletin valisine küfür etmesiyle de kendi taraftarlarından bile tepki görmüştü.

FETÖ’nün “Her şey çok güzel olacak” sloganıyla bol kesenden vaatlerde bulunan Ekrem İmamoğlu, yıllarca yönettiği Beylikdüzü’nü ise açık hava çöplüğüne çevirdi.

Gürpınar sahilini çöplüğe çevirdi

Gürpınar sahilindeki etrafa saçılmış çöpleri ve plastik atıkları kameraya alan bir vatandaş kokudan ve sineklerden insanların evlerinde duramadığını, Beylikdüzü Belediyesi’ne müraacat etmesine karşın hiç adımın atılmadığı anlattı.

Evinin 50 metre yakındaki sahili çöplüğe çeviren CHP’li Beylikdüzü Belediyesi’ne ateş püsküren vatandaş, CHP adayının “Her şey çok güzel olacak” vaadine de sert tepki gösterdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 08:22
  1. Ekrem Imamoğlu
  2. Beylikdüzü Belediyesi
  3. gürpınar
  4. çöplük
  5. chp

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İhracatçılara kambiyo vergisi muafiyeti
    1. İhracatçılara kambiyo vergisi muafiyeti
    2. Annelerin mola vermeye ihtiyaçları..
    3. Özvatan’da şampiyona sona erdi
    4. Yozgat’ta ceviz büyüklüğündeki dolu..
    5. İhracatçılara kambiyo vergisi..
    6. Artan kağıt maliyetlerine karşı..
    7. Kartal’dan John Obi Mikel atağı!
    8. Binali Yıldırım'dan geceye damga vuran..
    9. 3. kattan düştü burnu bile kanamadı!
    10. Sokak ortasında kurşun yağdırdılar
    11. Kara yollarında durum
    12. TÜBİTAK'a 21 personel alınacak
    13. Göztepe’den Rodallega ve Eren hamlesi!
    14. Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı
    15. Malatya’da ehliyetsiz sürücü kaza..
    16. Vatandaş, İmamoğlu'na isyan etti:..
    17. Resmi Gazete'de yayımlandı!..
    18. Başkan Kaya’dan anlamlı babalar günü..
    19. Adana'da merkezli 4 ilde teröre ağır..
    20. Mersin’de motosiklet kazaları: 1 ölü,..
    21. İtalya’ya ihracat hedefi 200 milyon..
    22. Nazilli’de yaz spor okullarına yoğun..
    23. Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye..
    24. Bursa'da uyuşturucu satıcılarına şafak..
    25. 17.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    26. Vali Köşger’e tozlu yol şikayeti
    27. Sosyal medyada büyük tepki... 'Sen..
    28. İsmail Küçükkaya rezaletine sert tepki
    29. PKK’lı teröristlere şafak baskını!..
    30. Zehir tacirlerine büyük darbe… Şafak..
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
    Gerilim tırmanıyor! Selman'dan flaş tehdit: Tereddüt etmeyiz
    Gerilim tırmanıyor! Selman'dan flaş tehdit: Tereddüt etmeyiz
    ANKASAM Danışmanı Dr. Emre Ozan: Türkiye'yi zorlu bir diplomasi mücadelesi bekliyor
    ANKASAM Danışmanı Dr. Emre Ozan: Türkiye'yi zorlu bir diplomasi mücadelesi bekliyor
    Rusya'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi
    Rusya'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım: Biri kırmızı, diğeri mavi...
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım: Biri kırmızı, diğeri mavi...