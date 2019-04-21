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Vatandaş "hırsıza" kapı açtı

Adana Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık olaylarına karşı vatandaşların dikkatini çekebilmek için apartman zillerini çalarak "hırsız", bazen "tüpçü", bazen de "pizzacı" numarası yaptı.

21 Nisan 2019 Pazar 10:01
Vatandaş "hırsıza" kapı açtı

Adana Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık olaylarına karşı vatandaşların dikkatini çekebilmek için apartman zillerini çalarak "hırsız", bazen "tüpçü", bazen de "pizzacı" numarası yaptı. Zili çalıp hırsız olduğunu söyleyen polise kapı açan vatandaşlar tek tek uyarıldı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla hırsızlık olaylarına karşı vatandaşların dikkatini çekebilmek için yeni bir proje daha hayata geçirdi. Bir süre önce özellikle 100. Yıl Mahallesi’nde ve Adana genelinde 4 bin 400 ev gezilerek zillere basılıp ikaz edilen vatandaşlar, bu kez daha farklı bir şekilde uyarıldı.



50 polis bir günde 5 bin ev gezdi


100. Yıl Mahallesi’nde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli 50 polis, bir günde yaklaşık 5 bin ev gezerek zilleri çalıp vatandaşları hırsızlara karşı tek tek uyardı. Polisler uyarı yapmadan önce ekip başı tarafından polislere evlerde yapmaları gerekenler anlatıldı. Konuşmanın ardından polisler ikili gruplar halinde mahalleye dağılıp zilleri çalmaya başladı. Ancak polis bu kez vatandaşı farklı bir şekilde uyardı. Vatandaşların apartman veya daire kapılarını zili her çalana açıp açmadıklarını denemek için sokağa çıkan50 polis, sorumluluk alanlarındakimahallelerdeki bütün apartmanları ziyaret ederek, kapı zillerine tek tek bastı. Daha önce zili çalan polis kapının açılıp açılmadığına bakarken, bu kez polis zili çaldıktan sonra "hırsız", "tüpçü" ve "pizzacı" numarası yaptı. İlk etapta zil uygulaması sonucu 5 bin kişiden 3 bin 500’ü zili çalan kişinin "Ben hırsız kapıyı açar mısınız", "Ben tüpçü" ve "Ben pizzacı kapıyı açar mısınız" demesine rağmen kapıyı açtı. Geriye kalan bin 500 kişiden bini kapıyı açmazken, 500 kişinin de evde olmadığı belirlendi. Bazılarının da kapıyı açtıktan sonra "Hırsız mı" diyerek pişman olduğu görüldü.



Polis "hırsıza" kapı açanları uyardı


Polis, vatandaşı apartmanda çalan her zili açmamaları konusunda uyarırken ilginç bir de yöntem belirledi.Vatandaşı hırsız tehlikesine karşı uyarmak için hırsız kimliğine büründü. Polis zili çalarak megafondan gelen "Kim o?" sorusuna "Ben hırsız kapıyı açar mısınız?" yanıtı verdi. Apartman sakinlerinin çoğunun karşıdaki kişinin kendisini hırsız olarak belirtmesine rağmen kapıyı açması dikkat çekti. Bazı vatandaşlar ise şaşkınlıkla "Hırsız kim ya" ya da "Ben hırsıza kapı açmam" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine polis vatandaşı duyarlılığından dolayı tebrik etti. Polis, kendisini hırsız olarak tanıttıktan sonra kapıyı açanları ise tanımadığı kimselere kapıyı açmamaları konusunda uyardı. Vatandaşlar, hırsız olduğunu anlamadıklarını, bu nedenle kapıyı açtıklarını belirttiler. Ancak polis tanımadıkları ve megafondan gelen sesi anlamadıkları taktirde kesinlikle kapılarını açmamaları konusunda uyardı.


Vatandaşlar polisin yapmış olduğu bu uygulamanın çok olumlu olduğunu belirtirken, bazı vatandaşlar polisin "hırsızım" demesine rağmen hala kapıyı açmasına tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 10:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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