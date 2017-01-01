Vatandaş güveniyor projeler hız kesmeden sürüyor

İnşaat projelerinde geliştirme hızının azaldığı bir dönemde İstanbul ve farklı illerde faaliyetlerini sürdüren Eminevim, vatandaşlardan aldığı güvenle yatırım planlarına yenilerini ekliyor. Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, İstanbul merkezli şirketin üretilen değerleri yurtiçinde ve yurtdışında bulunan projelere yansıttıklarını dile getirerek, Emin Grup’un; Eminevim ve Emin Otomotiv markaları ile insanları faizsiz bir yöntemle ev ve otomobil sahibi yaparken bir yandan da diğer grup şirketleriyle farklı ihtiyaçlara farklı çözümler sunduğunu belirtti.

Katma değer üretiyoruz

Üstün; “Dün ve bugün olduğu gibi, yarın da ülkemiz insanının ihtiyacı olan kaliteli yaşam alanları ve ticari projeleri üreteceğiz. İnsan ve çevreye saygılı olarak, yüksek güvenlikli şartlarda üretecek ve ekonomimizin katma değer üreten en büyük markalarından biri olma hedefi ile yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Hayata değer katıyor

Emin Üstün, yaptığı açıklamada; “1991 yılından itibaren Türkiye’de faizsiz konut ve otomobil sahibi olmanın yolunu açtıklarını vurgulayan Emin Üstün, “Milli bir kalkınma modeli Elbirliği sistemini, konuttan diğer sektörlere taşıyarak geliştireceğiz. İhtiyaç olan her bölgede yüksek kalite ve geniş bir vizyon ile projeler yapmaktayız. Hayatı kolaylaştıran, yaşama değer katan ve mali olarak tüm vatandaşlarımıza hitap edebilecek inşaat projeleri üretmekteyiz” dedi.

Uygun ödeme koşulları

“Dürüstlük ilkemizden asla taviz vermiyoruz. Üretilen konutlarımızın ve diğer projelerinde satışında temel prensip olarak faizsiz satış anlayışıyla hareket etmekteyiz” diyen Üstün, “İstanbul’da ve Anadolu’nun birçok bölgesinde kendi projelerini tasarlayan Eminevim Gayrimenkul Geliştirme, Emin Grup güvencesiyle ev sahibi yapıyor. Ahenk İstanbul, Kadıköy Göztepe, Kocaali Nefes, 5Yüz60 Kurtköy ve Kervansaray Yıldızkent-Erzurum gibi birbirinden prestijli ve eşsiz projeler uygun ödeme koşulları ile sunuyor’’ şeklinde konuştu.