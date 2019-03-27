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Vatandaş, Fadıloğlu’na büyük ilgi gösteriyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Belediyecilik gönül işi, aşk işidir.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:08
Vatandaş, Fadıloğlu’na büyük ilgi gösteriyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Belediyecilik gönül işi, aşk işidir. Belediyecilik; milletinin derdiyle dertlenme işidir, dertli insanların işidir. Biz, bu düşünceyle milletimize efendi değil, hizmetkar olmak için gayret gösteriyoruz” dedi.


İnsanı merkeze alan çalışmalarıyla göreve başladığı ilk günden bu yana ulaşımdan altyapıya, kentsel dönüşümden yeşil alana, kültür-sanattan spora kadar pek çok alanda Şehitkamillilere hizmet eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, halkın gönlünü kazandı. Her fırsatta gerçekleştirdiği ziyaretlerle vatandaşın sorunu dinleyen ve çözüm için çalışan Rıdvan Fadıloğlu, ilçede adeta ayak basmadık nokta bırakmıyor. Ziyaret ettiği yerlerde halkın yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaşan Fadıloğlu, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.


Güne fabrika işçilerini ziyaret ederek başlayan Fadıloğlu, daha sonra da Umut Mahallesi’ndeki esnafla bir araya geldi. Mevlana Mahallesi sakinlerini ziyaretinden sonra Beykent bölgesinde ikamet eden vatandaşlarla buluşan Rıdvan Fadıloğlu, burada yüzlerce vatandaşa hitap eden bir konuşma yaptı.


"Belediyecilik, gönüller kazanma işidir"


Tevazu, samimiyet ve gayretle gönüller kazanarak millete hizmet yolunda hız kesmeden çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "İlçemizde şayet gönlünü kazanmadığımız tek bir vatandaşımızı bırakmışsak, ilçemizi baştan sona yeniden inşa etsek de üzerimize düşen vazifemizi yerine getirmiş olmadığımız düşüncesinde oluruz. Çünkü belediyecilik; gönül işi, aşk işidir. Belediyecilik; milletinin derdiyle dertlenme işidir, dertli insanların işidir, gönüller kazanma işidir. Biz, bu düşünceyle milletimize efendi değil, hizmetkar olmak için gayret gösteriyoruz. İnsanımızın gönlüne dokunmayan hiçbir hizmetin kalıcı olmayacağının bilincindeyiz. Milletimiz; her hizmetin en iyisine layıktır. Bu şiarla vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltmek, daha yaşanabilir Şehitkamil, daha yaşanabilir Gaziantep’te hayatlarını devam ettirmelerini sağlamak adına gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Göreve gelirken halkımıza sözler verdik. Sözünü verdiğimiz her işi yaptık. Halkımıza karşı tutamayacağımız hiçbir sözü vermedik. Peki bitti mi? Bitmedi. Tamamen insanı merkeze alan çok daha nitelikli hizmetler sunmak için tüm gayretimizle ben ve ekip arkadaşlarım çalışmaya devam edeceğiz. Gönüller fethetmeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın elini sıkmak, derdine ortak olmak için ziyaretlerimizi aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:08
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