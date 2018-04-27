Vatandaş cami çıkışında Abdullah Gül'e böyle bağırdı!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için isminin geçmesi üzerine bir açıklama yaparak, "Yarın ne düşündüğümü açıklayacağım" dedi. Cami çıkışında bir vatandaş ise Gül'e "Kardeşini yalnız bırakma" diye bağırdı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazını Maslak'taki Orman Bölge Müdürlüğü Camii'nde kıldı. Abdullah Gül, cuma namazı sonrası kendisini bekleyen basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Türkiye'nin seçimlere gittiğini söyleyen Gül, "Ülkemiz seçimlere gidiyor. Memleketimiz için hayırlı olsun. Neticeler inşallah hayırlı olur. Tartışmalar, heyecanlar bunun bir parçası. Memleketin geleceğinden kaygı duyanlar, daha iyi olsun diyen herkes bu kaygıyı taşıyacaktır. Benim ismim etrafında herkes bir şeyler söylüyor. Cami önünde konuşmak istemem. Yarın sizleri çağıracağım. Ne düşündüğümü ne yapacağımı size detaylı olarak anlatacağım. Cami kapısında memleketin geleceğiyle ilgili meseleleri konuşmayı doğru bulmuyorum" dedi. Ardından Gül, basın mensuplarının ısrarlı sorularını cevapsız bırakarak camiden ayrıldı. Öte yandan, cami çıkışında bir vatandaş Gül'e "Kardeşini yalnız bırakma" diye bağırdı.