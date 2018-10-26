Vatandaş Başkan Erdoğan'dan talepte bulundu: Araç kamerasındaki kayıtlar da delil sayılsın

Akit'e ulaşan bir vatandaş, yürürlüğe giren trafik kanunuyla ilgili araç kameralarının da kanunlaştırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talepte bulundu.

Mobese dışındaki kamera kayıtları delil sayılmıyor

Bir evladının trafik kazasında yaralanması nedeniyle trafikte yaşananları kayıt altına almak için aracına kamera taktırdığını söyleyen vatandaş, kamerayla kayıt altına alınan suçları bildirdiğini, fakat araç kameralarının delil sayılmadığını öğrendiğini ifade etti.

Çanakkale'de yaşayan vatandaşın ifadesine göre, şikayette bulunulan suçlarla ilgili emniyet yetkililerinin Mobese dışındaki kayıtların hiçbir şekilde delil sayılmadığını söylediğini aktaran vatandaş, bildirilen şikayetlerin yasaya dayanmaması nedeniyle işlem yapılamadığını belirtti. Kamera kayıtlarında herhangi bir montaj ve değiştirilme olmadığını belirtmesine rağmen ihbarı değerlendirilmediğini belirten vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Araç kameralarındaki kayıtlar da delil sayılsın

Söz konusu suçlarla ilgili Mobese kayıtları ya da trafik görevlileri ile işlem yapılabileceğinin belirtildiğini ifade eden vatandaş, trafik magandalarının trafik polisinin olay yerine gelmeden kaçtığını, Mobesenin her yerde olmadığını ve magandaların bu suçları Mobesenin olmadığı bölgelerde işlediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi, yasalaşmasını talep etti

Trafik kanunun yasalaşmasından önce vekillere ve CİMER'e de yazdığını ifade eden vatandaş, yasaların bu duruma göre düzenlenmesinin gerekli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen vatandaş, araç kameralarının da delil sayılmasını istedi.