Vatandaş akın etti! Telefonlar ilk günden kilitlendi

Konutta tarihi kampanya önceki gün açıklandı. 100 bin konutluk ‘Türkiye için kazanç vakit’ kampanyasında önemli avantajlar sunuluyor. 2 ay süreyle yaklaşık 400 projede 10 yıl vadede faiz 0.98 olarak belirlendi. Peşinatı yüzde 10’a çeken firmalar liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim de yaptı. Peşinatı döviz ya da altın bozdurarak ödemek isteyenlere de garanti verildi. Eğer kur yükselirse vatandaşın zararı karşılanacak. Tüm bu avantajlar aynı anda devreye girince konut alıcısı satış ofislerine yöneldi.

TELEFONLAR KİLİTLENDİ

Kampanyanın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanmasından sonra vatandaş hızlı aksiyon aldı. Kampanyaya öncülük eden ve 33 projede 12 bin konutla yer alan Emlak Konut GYO en yoğun talebi gören şirket oldu. İnternet sitesi geçici süre hizmet veremedi, telefonlar kilitlendi. Şirket tarafından verilen bilgilere göre ilk 24 saatte 500 bin kişi internet sitesine giriş yaptı. 5 bin kişi telefonla bilgi alırken, 5 binden fazla da formala başvuru alındı. Özellikle uygun fiyatlı konutlarda ilk gün satış işlemi de gerçekleşti.

İLK GÜN EV SATTIK

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı ve Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, da ilk gün yoğun ilgiyle karşılaştıklarını söyledi. Şirket telefonlarının kilitlendiğini belirten Durbakayım, “Telefonda bekleme süreleri 25 dakikaya ulaştı. Satış ofislerimizde trafik arttı. Sektörde yer yerinden oynadı diyebiliriz. Hatta ilk gün Denizli’den 3 ev satışımız da oldu. Şimdi bu ilginin kar topu gibi büyümesini bekliyoruz. Bankalar ve kamu da desteklerse uzun süreli bir hareketlilik yaşanır” dedi.

ANADOLU’DAN TALEP

Ev almak isteyen vatandaşın yanında kampanyaya katılmak isteyen firmalar da olduğunu belirten Durbakayım, “Bu bir konut kampanyası değil, milli birlik kampanyası. Bizi Malatya’dan Urfa’dan arayan inşaat firmaları var. Anadolu firmalarının ellerinde az konut olsa da ‘biz de varız’ diyorlar. Derneğe üye olmak ve kampanyaya katılmak istiyorlar. Bu birlik beraberlik, herkesin elini taşın altına koyması önemli bir gelişme” dedi.

‘ŞİMDİ TAM ZAMANI’

Kampanya ile konut alıcısı için önemli bir fırsat yaratıldığını belirten Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Şu dönem konut almanın tam vakti. Bu kampanya ile ev almanın cazibesi daha da artmış durumda. İnsanlara sadece oturumluk değil, aynı zamanda yatırımlık önemli bir fırsat sunuluyor. Kampanyanın etkisiyle internet üzerinden form ve telefonla bilgi alanların sayısı ciddi derecede arttı. Bu bize bekleyen talebin hareketlendiğini söylüyor. İlk aşamada oluşan bu hareketliliğin satışa hızla dönüşeceğini düşünüyoruz” dedi.

1 GÜNDE 1 AYLIK TALEP

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Timur">Erden Timur bu kampanyayla 10 yıl vade ile 500 bin liralık bir ev alan vatandaşın 600 bin lira avantajlı olduğunu dile getirdi. Bu avantajı göre alıcıların satış ofislerine yöneldiğini belirten Timur, “Hem çağrı merkezimize, hem de datış ofislerimize ilk günden ilgi arttı. Sadece bir günde mayıs ayındaki çağrı ve form adetlerimizin üzerine çıktık. Kampanya hafta boyunca da etkisini ve canlılığını hissettirmeye devam edecek” dedi. Seha Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saylık, İstanbul Başakşehir’deki projelerinde ilk günden yoğun ilgi olduğunu belirtti. Saylık, “Normalde hafta içi satış ofisleri çok hareketli olmaz ama bizde şu an hem yerli hem yabancı vatandaşların ilgisi söz konusu. Yabancılar ikinci evlerine, yerliler ilk evlerine bakmak için fiyat soruyorlar. Çağrı merkezimizde de olağanüstü bir hareketlilik var” dedi.