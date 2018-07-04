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Vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam'ı sordu: Yavaş yavaş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ankara’ya gitmek için Tarabya Köşkü'nden çıkarken dışarıda kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan, hayvan hakları yasası ve idam cezası konusundaki beklentisini dile getiren bir kadına "yavaş yavaş" cevabını verdi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 07:44
Vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam'ı sordu: Yavaş yavaş...

Eşi Emine Erdoğan’la birlikte Ankara’ya gitmek için Atatürk Havalimanı’na hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer Hacıosman’da kendisine el sallayanları görünce makam aracını durdurup kendisine el uzatanlarla tokalaştı. Bir kadın, hayvan hakları yasası ve idamcezası konusundaki beklentisini dile getirdi.

“Yavaş, yavaş” yanıtını veren Erdoğan, “Hayvan hakları zaten gündemde de, idam cezası tabii biraz daha zor. Anayasa kararı gerekiyor” diye konuştu. Kalabalık içinde 15 Temmuz gazisinin yakınını gören Erdoğan, hatır sordu. Erdoğan, “Allah sizi düşmanlardan korusun“ sözlerine de “Amin” diyerek karşılık verdi. Sohbet anları, kalabalık içindeki biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 07:44
  1. Ankara
  2. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. idam

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