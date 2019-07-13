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Vatan Yıldızları Vakfı’ından 15 Temmuz etkinliği

15 Temmuz’da darbeci general Semih Terzi’yi öldüren kahraman şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in kardeşi Vatan Yıldızları Vakfı Genel Başkanı Soner Halisdemir, ağabeyini düzenledikleri etkinliklerle andı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:04
Vatan Yıldızları Vakfı’ından 15 Temmuz etkinliği

15 Temmuz’da darbeci general Semih Terzi’yi öldüren kahraman şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in kardeşi Vatan Yıldızları Vakfı Genel Başkanı Soner Halisdemir, ağabeyini düzenledikleri etkinliklerle andı.


Çukurkuyu Beldesi Ömer Halisdemir Parkında düzenlenen etkinlikte Diriliş Ertuğrul oyuncuları, Sanatçı Kürşat ve Ali Ercan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda şiir okuyan Eymen Gökkuş, Şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir’e duygulu anlar yaşattı. Şiir sonrası Diriliş Ertuğrul dizi oyuncuları atlı gösteri yaptı. Vatan Yıldızları Genel Başkanı Soner Halisdemir, "Tüm şehitlerimizin Kahramanlık destanını yaşatmak, canlı tutmak Milli birlik ve beraberlik ruhunu gelecek nesillere aktarmak, vatanın bölünmez bütünlüğünü korunması amacıyla yeni nesillere bu duyguyu vermeye destek olmak istiyoruz. Şehit ve Gazi ailelerinin yanında olacağız. Ömer Halisdemir ve tüm aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Tarihimizden bu yana felsefe yazan bir millet değiliz, biz tarihimizi destanla yazan bir milletiz" dedi.


Programa, Bor Kaymakamı Bekir Sıtkı Dağ, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavzu, şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir, ağabeyi Doğan Halisdemir ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:04
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