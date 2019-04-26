Vatan Yahut Silistre, Arkası Yarın oluyor
TRT İstanbul Radyosu, Namık Kemal'in ölümsüz eseri Vatan Yahut Silistre'yi radyoya uyarladı26 Nisan 2019 Cuma 18:02
İSTANBUL (AA) - TRT İstanbul Radyosu Tiyatro ve Eğlence Yayınları Müdürlüğü, Namık Kemal'in ölümsüz eseri Vatan Yahut Silistre'yi "Arkası Yarın" projesi olarak radyoya uyarladı.
TRT İstanbul Radyosu'ndan yapılan açıklamaya göre, 6 bölümlük bir Arkası Yarın projesi olan Vatan Yahut Silistre’nin kayıtları, radyonun tarihi C stüdyosunda alındı.
Projenin yapımcılığını Muhammet Emre Buruşuk ve Nevim Yılmaz, dramaturjik çalışmasını Evrim Baştuğ Keleş üstleniyor.
Ersin Temelli efektörlüğünde kayda alınan oyunu Ziver Armağan Açıl yönetiyor. Projede, Mazlum Kiper, Ünal Silver, Yavuz Sepetçi, Erkan Bektaş, Başak Daşman, Fulya Ülvan ve Murat Tüzün rol alıyor.
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