Vatan Şaşmaz'ı öldürüp intihar eden Filiz Aker'in kardeşi gözaltına alındı

Amasya'da işlenen bir cinayet ile ilgili olarak hakkında "Kasten adam öldürme" suçundan 26 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Süleyman Bayer'ı yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, Süleyman Bayer'i saklandığı Esenyurt'taki kız kardeşinin evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki işlemleri tamamlanan Süleyman Bayer, adliyeye sevk edildi.

Süleyman Bayer'in oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden eski manken Filiz Aker'in kardeşi olduğu öğrenildi.