0553 313 94 23

Vatan Şaşmaz'ı öldürüp intihar eden Filiz Aker'in kardeşi gözaltına alındı

Vatan Şaşmaz'ı vurduktan sonra intihar eden Filiz Aker'in kardeşi Süleyman Bayer, hakkında cinayet suçundan kesinleşmiş 26 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle gözaltına alındı.

13 Aralık 2018 Perşembe 19:31
Vatan Şaşmaz'ı öldürüp intihar eden Filiz Aker'in kardeşi gözaltına alındı

Amasya'da işlenen bir cinayet ile ilgili olarak hakkında "Kasten adam öldürme" suçundan 26 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Süleyman Bayer'ı yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, Süleyman Bayer'i saklandığı Esenyurt'taki kız kardeşinin evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki işlemleri tamamlanan Süleyman Bayer, adliyeye sevk edildi.

Süleyman Bayer'in oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden eski manken Filiz Aker'in kardeşi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 19:31
  1. Amasya
  2. Süleyman Bayer
  3. Vatan Şaşmaz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükelçi Kavakcı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
    1. Büyükelçi Kavakcı AA'nın "Yılın..
    2. Her cerrah cerrah değildir
    3. Sebastien Loeb ralli parkurlarına..
    4. "Sarı yelekliler"den cumartesi günü..
    5. Emlak Konut'un Saraçoğlu Projesi'nde..
    6. Pet şişeler kısırlığa sebep oluyor
    7. Beşiktaş'ın Malmö 11'i belli oldu
    8. Fransa'da Strazburg saldırısıyla..
    9. CHP Tokat ilçe belediye başkan..
    10. Hemşireler doğumdan çıkan annenin..
    11. Kaçak asansörün düşmesine ilişkin..
    12. Mersin'de trafik kazası: 3'ü polis, 6..
    13. CHP Sivas ilçe belediye başkan..
    14. Vatan Şaşmaz'ı öldürüp intihar eden..
    15. Uykusuzluk şişmanlatıyor
    16. Plastik kaba yoğurt çalmayın!
    17. MİDDER'den Fatih Portakal'a suç duyurusu
    18. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası
    19. CHP Mardin ilçe belediye başkan..
    20. ABD dünya için tehdit oluşturan..
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!