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Vatan Şaşmaz'ın kanlı görüntülerini yayan 4 sanık kendini savundu

İstanbul'da bir otelde yasak aşk yaşadığı iddia edilen eski manken Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın, otel odasındaki kanlı görüntüleri internete yaydığı öne sürülen 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık Didem Ç "Bir haber ajansı, 'Böyle bir video varsa bize gönderin, kimseye göndermeyin, bize gönderirseniz size ücret vereceğiz' dedi. Ücret istemedim. İnternete girdiğimde zaten bu video yayılmıştı." şeklinde kendini savundu.

18 Ocak 2019 Cuma 16:46
Vatan Şaşmaz'ın kanlı görüntülerini yayan 4 sanık kendini savundu

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, açığa alınan polis memuru sanık Faruk K, eşi sanık Sibel K. ile katıldı. Sanık Didem Ç'nin ise, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılımı sağlandı. Duruşmada beyanı sorulan sanık Didem Ç, gece saat 2.00-3.00 sıralarında davanın sanıklarından Yakup'un, Whatsapp'tan kendisine görüntülü bir mesaj gönderdiğini ve görüntüler çok net olmadığı için mesajı anlayamadığını belirterek, şunları söyledi:

"Sorduğumda, görüntünün Vatan Şaşmaz'a ait olduğunu söyledi. Yakup, uzaktan akrabamız ve arkadaşımız oluyor. Bu videonun haber niteliği taşıdığını düşünerek ihbar hatlarıyla paylaşmak istedim. Bir haber ajansı, 'Böyle bir video varsa bize gönderin, kimseye göndermeyin, bize gönderirseniz size ücret vereceğiz" dedi. Ücret istemedim. İnternete girdiğimde zaten bu video yayılmıştı. Nereden, nasıl yayıldığını bilmiyorum. Bana göndermeden önce video başka kişilere gönderilmiş. Bir gazeteci de beni arayıp hesap numaramı istedi. Böyle bir videoyu satan kişi olarak haber yapmak istediler benimle ilgili."

Sanıklardan Faruk K. de, 20 senelik polis memuru olduğunu belirterek, "Adli soruşturma geçiriyorum. Buradan alacağım olumsuz bir karar mesleğimi etkileyecek." diye konuştu. Mahkeme, sanık avukatlarının sunduğu yazılı savunmaları incelemek üzere duruşmayı erteledi.

Görüntüler tepki çekmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın, eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına hükmederek, takipsizlik kararı vermişti. Şaşmaz ile Aker'in, otel odasındaki ceset görüntülerinin sosyal medyada ve basında yer almasına ilişkin soruşturma sonucunda, Didem Ç, Yakup İ, Faruk K. ve Sibel K. hakkında "gizliliğin ihlali, görevi kötüye kullanma ile ses ve görüntülerin kayda alınması" suçlarından dava açılmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 16:46
  1. İstanbul
  2. vatan şaşmaz
  3. cinayet

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