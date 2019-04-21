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Vatan Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na saldırı hakkında ilk açıklama!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oktay Yıldırım, “Türkiye'de kaos oluşturmak isteyen kişiler, bu provokasyonu tezgahlayarak hukuku ayaklar altına aldılar. Şehidimizin hatırasına saygısızlık yapıldı.” dedi.

21 Nisan 2019 Pazar 22:21
Vatan Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na saldırı hakkında ilk açıklama!

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oktay Yıldırım, şehit cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Yıldırım, saldırının kabul edilemeyeceğini söyleyerek, "Yaşanan bu olay, iç çatışmalarla Türk Milletini birbirine düşman etmeyi hedefleyenlerin özel bir tezgahıdır." dedi.

'HDP-CHP ittifakına her zaman itiraz ettik'

Yıldırım, "Vatan Partisi olarak, Kemal Kılıçdaroğlu ve onun liderliğindeki CHP'nin, HDP ile ittifak etmesine her zaman itiraz ettik.” diyerek HDP'nin kapatılması için başvuruda bulunduklarını hatırlattı. Yıldırım, “HDP ve onunla ittifak edenlere karşı duruşumuz değişmeyecek." dedi.

'Şehidimizin hatırasına saygısızlık yapıldı'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesine katılmasını eleştirenlere de cevap veren Yıldırım, "Şehidimiz, tüm Türk Milletinin şehididir. Onu uğurladığımız törene herkes katılabilir. Şehit cenazesindeki amacımız şehidimizi İslam'a uygun bir şekilde defnederek son görevimizi yerine getirmektir. Yaşanan olayda şehidimizin aziz hatırasına saygısızlık yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

'Hukuku ayaklar altına aldılar'

Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı ile hukukun ayaklar altına alındığını aktaran Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin HDP ile ittifak etmesine herkesin itiraz etme hakkı var ancak kimsenin şiddet göstermeye hakkı yok. Türkiye'de kaos oluşturmak isteyen kişiler, bu provokasyonu tezgahlayarak hukuku ayaklar altına aldılar."

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 22:21
  1. Ankara
  2. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oktay Yıldırım
  3. Vatan Partisi
  4. Kemal Kılıçdaroğlu

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