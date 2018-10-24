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Vatan Partisi'nden analiz: Atatürk'ten geçinen asalak grubu...

Vatan Partisi Aydın İl Başkanı Emre Albayrak, "Atatürkçülük, ben rakımı içeyim, başkalarının özgürlüklerini reddedeyim demek değil. Maalesef bunları Atatürkçülük olarak gören bir grup oluştu. Atatürk’ten geçinen asalak bir grup bunlar" dedi. Ayrıca terörle mücadeleye de değinen Albayrak, "AK Parti bugün PKK’nın üstüne yürüyorsa ben onu niye desteklemeyeyim?" diye konuştu.

24 Ekim 2018 Çarşamba 16:47
Vatan Partisi'nden analiz: Atatürk'ten geçinen asalak grubu...

Vatan Partisi Aydın İl Başkanı Emre Albayrak, Manşet Aydın gazetesini ziyaret etti.

“Asalaklar grubu...”

Manşet Aydın gazetesinden Kudret Can’ın haberine göre, Manşet Aydın gazetesini ziyaretinde konuşan Emre Albayrak, “Atatürkçülük, ben rakımı içeyim, başkalarının özgürlüklerini reddedeyim demek değil. Maalesef bunları Atatürkçülük olarak gören bir grup oluştu. Atatürk’ten geçinen asalak bir grup bunlar” diyerek CHP ve İYİ Parti’ye yüklendi.

“CHP ve İyi Parti karşı tarafta”

Vatan Partisi’nin devrimci ve öncü bir parti olduğunu söyleyen Albayrak, “Bugün Türkiye’nin baş çelişkisi 1945’lerden bu yana emperyalizmdir, tam bağımsızlıktır. Biz her zaman baş çelişkiye bakarız. Oradan baktığınız zaman yanında ve karşısında kimler varsa ona göre değerlendiririz. Bize göre CHP de İYİ Parti de karşı tarafta” diye konuştu.

“Cumhur İttifakı’na daha yakınız”

Vatan Partisi’nin AK Parti-MHP ve BBP’den oluşan Cumhur İttifakı’na daha yakın olduğunu vurgulayan Albayrak, özellikle FETÖ ile mücadelede ve Amerika konularında cumhur ittifakı ile aynı düşündüklerini belirtti.

PKK ile mücadelede destek

Amerikancı değiliz” diyen Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü:

Biz 50 yıldan bu yana böyle olduğumuz için çok netiz. CHP tarafından şöyle bir yorum geliyor, AKP’ye yaklaştınız. AKP bugün PKK’nın üstüne yürüyorsa ben onu niye desteklemeyeyim. Puan kazanırmış, şu olurmuş bu olurmuş, olsun. Sonuçta bir amaç var, o amaca giderken ben yapmışım, başka biri yapmış bu fark etmez.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 16:47
  1. Aydın
  2. Vatan Partisi
  3. atatürkçüler
  4. İyi Parti
  5. CHP
  6. Cumhur İttifakı

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