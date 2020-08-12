Vatan Partisi İstanbul Sözleşmesi'ne neden karşı çıkıyor! Önemli açıklamalar - CANLI
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin sorularını cevaplıyor.
Vatan Partisi İstanbul Sözleşmesi’ne neden karşı çıkıyor?
Vatan Partisi’ne göre İstanbul Sözleşmesi’nin topluma ve aile yapımıza verdiği zararlar neler?
Özellikle bazı kadın STK’ları İstanbul Sözleşmesi’ni neden savunuyor?,
İstanbul Sözleşmesi sapkınlıkların önünü mü açıyor?
Mehmet Özmen soruyor, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı canlı yayında cevaplıyor.