Vatan Partisi heyeti KDHC'nin kuruluş yıl dönümüne katılacak!

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cem Dikmen, beraberindeki heyetle Atatürk Havalimanı'ndan, Rusya'nın başkenti Moskova aktarmalı olarak Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne gidişi öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Vatan Partisi ve Öncü Gençlik görevlileriyle Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin 70. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılacaklarını söyledi.

Türkiye'den sadece Vatan Partisi'nin resmi olarak kutlamalara davet edildiğini aktaran Dikmen, "Vatan Partisi olarak bu ülkeyle çok köklü ilişkilere sahibiz. Daha önce Genel Başkanımız Sayın Dr. Doğu Perinçek, 1993 ile ondan sonra yaptığı ziyaretlerinde Kore'nin kurucu devlet başkanı Kim Il-Sung ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Ardından da Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ilk diplomatik ilişkilerin başlatılması hususunda Vatan Partisi olarak bir devlet görevi yapmıştık." diye konuştu.

Dikmen, 6 günlük programda, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için bazı temaslarda bulunacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde bulunduğu bir vatan savaşını onlara aktaracağız. Akdeniz'den İran ve Arap körfezine kadar uzanan, ABD'nin beslediği, silahlandırdığı, onları eğittiği terör örgütleriyle ülkemiz bir vatan savaşı vermektedir. Koreli muhataplarımıza bunları anlatacağız. Amerikan emperyalizmine karşı, ABD'nin bu saldırgan tavırlarına karşı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti de Türkiye Cumhuriyeti de büyük bir savaş vermektedir. Bu savaşta cephe ortağı olarak, omuz omuza savaş vermektedir. Çeşitli ziyaretler ve Sayın Devlet Başkanı Kim Jong-un'a genel başkanımızın hediyesini ve kutlama mesajını ilettikten sonra ülkemize döneceğiz."

Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı'nın da yer aldığı heyet, açıklamanın ardından tarifeli seferle bu ülkeye hareket etti.