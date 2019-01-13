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Vatan Partisi aday tanıtım toplantısı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek:- "Türkiye, kesinlikle PKK ve HDP ile birlikte hükümet projeleri kurma sevdasına kapılanlara ve bu ihanet yoluna düşenlere teslim olmayacaktır"

13 Ocak 2019 Pazar 19:16
Vatan Partisi aday tanıtım toplantısı

BURSA (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye, kesinlikle PKK ve HDP ile birlikte hükümet projeleri kurma sevdasına kapılanlara ve bu ihanet yoluna düşenlere teslim olmayacaktır." dedi.

Nilüfer ilçesindeki Plaza 16 Kongre ve Kültür Merkezinde, partisinin Bursa belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuşan Perinçek, 31 Mart seçimlerinin önemine değindi.

Perinçek, doğru belediyeciliği Bursa'dan tüm Türkiye'ye göstereceklerini belirterek, Türkiye'nin önemli bir kararın eşiğinde olduğunu aktardı.

CHP ve İYİ Partinin HDP ile hareket ettiğini belirten Perinçek, şunları kaydetti:

"Türkiye, kesinlikle PKK ve HDP ile birlikte hükümet projeleri kurma sevdasına kapılanlara ve bu ihanet yoluna düşenlere teslim olmayacaktır. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti herkesin gözünün önünde birlikte hareket ediyorlar, kimseyi aldatamazlar. Güneydoğu illerimizde vatanımızın mübarek parçasında belediyeleri tekrar PKK'ya teslim etme, onlara haraç toplama yetkisi verme, onlara hükümetçikler kurma, otorite alanları yaratma programını uygulayan Cumhuriyet Halk Partisi'ne Türkiye kesinlikle teslim olmayacaktır. Bu sadece HDP ile el ele verme, yalnız HDP ile hükümetçikler kurma ve belediyeleri onlarla paylaşma projesi değil her alanda Türkiye'nin karşı cephesinde yer alıyorlar. Bakıyorsunuz 'Türk ordusu Afrin'e giremez.' diyorlar. Niye giremezmiş? Çünkü orada PKK'yı koruyacak."

Konuşmaların ardından büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 19:16
  1. Bursa
  2. Doğu Perinçek
  3. Vatan Partisi

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