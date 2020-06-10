  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Vatan Partili isim Cumhurbaşkanlığı’na danışman olarak atandı!

Vatan Partisi'nin üyesi Furkan Gökşen, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oktay Saral’ın danışmanı olarak atandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 10:38:00 -
Vatan Partili isim Cumhurbaşkanlığı’na danışman olarak atandı!

Doğu Perinçek'in liderliğindeki Vatan Partisi'nin üyesi Furkan Gökşen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oktay Saral’ın danışmanı olarak Beştepe’ye atandı.

Vatan Partisi üyesi Furkan Gökşen Cumhurbaşkanlığı’ndaki görevine başlar başlamaz parti üyelerine bir mesaj gönderdi.

KRT’nin haberine göre Furkan Gökşen'in mesajı şöyle:

“Değerli Vatan Partisi üyeleri ve mensupları.

Sizlerle olmaktan ve Vatan Partisi’nin vatan mücadelesinde yer almaktan hep gurur duydum.

Lüzümü üzerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Başdanışmanlığını yürüten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sn. Oktay Saral’ın Danışmanlık görevini üstlenmiş bulunmaktayım.

Benimle beraber bu kutlu yolda omuz omuza yürüyecek dostlarım Kutluhan Tencan ve Burak Bayoğlu arkadaşlarımızla Vatan Partisi’nden istifa etmiş bulunuyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Siyaset yeri değildir. Yüce Devletimizin En Üst Makamıdır. Herhangi bir partiye üye olmamızın gerek Devletimizin Etik Kuralları, gerekse Cumhurbaşkanlığında bizlere verilen görevler konusunda etik olmayacağından dolayı istifamızı Yargıtay üzerinden yaptık.

Türkiye’mize ve Memleketimiz Gaziantep’e yakışır hizmetler edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

Kalın sağlıcakla.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ahmet

hey gidi siyaset hey,neler oluyor,birgün kara denilene ak deniyor ,terörist başına çiçek verenlerin adamlarına önemli görevler veriliyor.tabiki sade vatandaş olarak perde arkasını bilemiyoruz,fakat dün bizi sevmeyenlerin,bugün bizdenmiş gibi gözükmeleri ve en önemli yerlerde olmaları,önümüzde fetö teröristi gibi bir örnek varken korkutmuyor değil.perinçek gibi maocu anlıyışlara neden bu kadar güveniliyor?
  • Yanıtla

bak sen

kendin söylemişsin sade vatandaşsın ehrşeyi bilmene gerek yok.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı