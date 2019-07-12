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"Vatan olmayınca biz olsak ne olur" diyerek şehadete yürümüş

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Atatürk Havalimanı'na doğru yürüdüğü sırada tankları durdurmak isterken şehit olan Muhammet Ali Aksu'nun annesi Ezine Aksu, yasını tuttuğu oğlunun şehitlik mertebesine ulaşmasının gururunu yaşıyor- Anne Ezine Aksu: - "Tankı süren kişi ifadesinde, 'sakallı cübbeli diye üzerine sürdüm' demiş. Cenabı Allah bize yaşattıklarını onlara da göstersin. Bizim ocağımızı söndürdü, onların da ocağını söndürsün Mevlam. İçim yanıyor ama gururluyum"- "O gece halasının oğlu ile darbecilere engel olmak için sokağa çıkmış. Kardeşleri, 'Çıkmayın' deyince o da 'Ölürsek şehit oluruz. Vatan olmayınca biz olsak ne olur' demiş"

12 Temmuz 2019 Cuma 11:18
"Vatan olmayınca biz olsak ne olur" diyerek şehadete yürümüş

SAMSUN (AA) - MUSTAFA ÇAVUŞ - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Atatürk Havalimanı'na doğru yürüdüğü sırada tankları durdurmak isterken şehit olan Muhammet Ali Aksu'nun annesi, hüzün ve gururu bir arada yaşıyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan anne Ezine Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun bir şirkette aşçılık yaptığını, kendisinin 15 Temmuz'da Samsun'da köyünde olduğunu söyledi.

Darbe girişimi gecesi oğlunun karşı koymak için evinden çıktığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'na geleceğini öğrenince o yöne doğru ilerlediğini anlatan Aksu, bu sırada durdurmak için önünde durdukları tankların ezmesi sonucu oğlunu şehit verdiğini belirtti.

Darbe girişimi gecesi olayları televizyonda gördüklerini, İstanbul'daki çocukları için endişe duyduğunu dile getiren 9 çocuk annesi Aksu, "15 Temmuz gecesi biz Samsun'da köydeydik. Benim oğlum evinden işine gider gelirdi. O gece halasının oğlu ile darbecilere engel olmak için sokağa çıkmış. Kardeşleri, 'Çıkmayın' deyince o da 'Ölürsek şehit oluruz. Vatan olmayınca biz olsak ne olur' demiş." ifadelerini kullandı.

- "Sakallı ve cübbeli" diye ezmiş

Oğluyla 6 kişinin daha şehit olduğunu aktaran gözü yaşlı anne, "Cenazesi buraya gelince sadece yüzünü gördüm. Başka göstermediler. Diğer çocuklarım, torunlarım da gitmiş, onlara bir şey olmamış. Tankı süren kişi ifadesinde, 'sakallı cübbeli diye üzerine sürdüm' demiş. Cenabı Allah bize yaşattıklarını onlara da göstersin. Bizim ocağımızı söndürdü, onların da ocağını söndürsün Mevlam. İçim yanıyor ama gururluyum." dedi.

Acılı anne Ezine Aksu, her sabah oğlunun mezarına gittiğini, dua ettikten sonra etrafını temizlediğini vurgulayarak, acılarının büyük olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:18
  1. darbe girişimini
  2. FETÖ
  3. Muhammet Ali Aksu
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