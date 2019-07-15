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Vatan nerededir?

Gazetemiz okurlarından Seral Arıkan, "Vatan nerededir?" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:45
Vatan nerededir?

15 Temmuz gecesi birlikte ölüme talip tüm olduğumuz vatandaşlarımıza adanmıştır.

Seral Arıkan

Vatan nerededir?

Vatan gittiğim her yerdedir

Vatan dirseklerimizden sızan sudur

Bir sabaha karşı

Topların, tankların ve uçakların tazyiki altında

Alınan abdesttir ölüme karşı

Külliyenin toprağıdır ayaklarıma yapışan

Ve evlatlarımızın canıdır vazgeçilen o tek bir an...

**

Vatan nerededir?

Bir saniye sonrasını bilemediğim

Bir uzun gecenin sabahındadır

Sela sesidir, siren sesidir, top gümbürtüsüdür

Çiçekten böcekten vazgeçip

Kuru bir toprağa talip olduğun andadır vatan

Elalemin uyurgezer soluklarına rağmen

Gözünü yummamaktır vatan

**

Vatan nerededir?

Sabahı görmekten vazgeçip

Zamanın durduğu o koyuluğa dalmaktır vatan

Beni kim görecek, kim bilecek hesabı yapmadan

Bütün ahvalleri havale edip Allah'a

İleri atılmaktır vatan

**

Suriyeliler gitsin diyen azgın azınlığa

Allah tarafından yaşattırılan

Korkunç bir gecenin ibret provasıdır vatan

Bu kadar yaşanana rağmen

Hâlâ görmeyen gözlerin

Hâlâ işitmeyen kulakların dahi

Oturacağı halısıdır, mahremini örten perdesidir

Başının üzerinde çatısıdır vatan

**

Vatan nerededir?

Ayağıma yapışan çamur

Dirseğimden sızan su

Benim içimdir, içimdedir

Nereye gidersem gideyim

Vatanım benimledir

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:45
  1. Seral Arıkan
  2. abdest
  3. Sela
  4. Suriyeliler

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