Vatan nerededir?
Gazetemiz okurlarından Seral Arıkan, "Vatan nerededir?" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:45
15 Temmuz gecesi birlikte ölüme talip tüm olduğumuz vatandaşlarımıza adanmıştır.
Seral Arıkan
Vatan nerededir?
Vatan gittiğim her yerdedir
Vatan dirseklerimizden sızan sudur
Bir sabaha karşı
Topların, tankların ve uçakların tazyiki altında
Alınan abdesttir ölüme karşı
Külliyenin toprağıdır ayaklarıma yapışan
Ve evlatlarımızın canıdır vazgeçilen o tek bir an...
**
Vatan nerededir?
Bir saniye sonrasını bilemediğim
Bir uzun gecenin sabahındadır
Sela sesidir, siren sesidir, top gümbürtüsüdür
Çiçekten böcekten vazgeçip
Kuru bir toprağa talip olduğun andadır vatan
Elalemin uyurgezer soluklarına rağmen
Gözünü yummamaktır vatan
**
Vatan nerededir?
Sabahı görmekten vazgeçip
Zamanın durduğu o koyuluğa dalmaktır vatan
Beni kim görecek, kim bilecek hesabı yapmadan
Bütün ahvalleri havale edip Allah'a
İleri atılmaktır vatan
**
Suriyeliler gitsin diyen azgın azınlığa
Allah tarafından yaşattırılan
Korkunç bir gecenin ibret provasıdır vatan
Bu kadar yaşanana rağmen
Hâlâ görmeyen gözlerin
Hâlâ işitmeyen kulakların dahi
Oturacağı halısıdır, mahremini örten perdesidir
Başının üzerinde çatısıdır vatan
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Vatan nerededir?
Ayağıma yapışan çamur
Dirseğimden sızan su
Benim içimdir, içimdedir
Nereye gidersem gideyim
Vatanım benimledir
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