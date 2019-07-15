Vatan nerededir? Gazetemiz okurlarından Seral Arıkan, "Vatan nerededir?" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

15 Temmuz gecesi birlikte ölüme talip tüm olduğumuz vatandaşlarımıza adanmıştır. Seral Arıkan Vatan nerededir? Vatan gittiğim her yerdedir Vatan dirseklerimizden sızan sudur Bir sabaha karşı Topların, tankların ve uçakların tazyiki altında Alınan abdesttir ölüme karşı Külliyenin toprağıdır ayaklarıma yapışan Ve evlatlarımızın canıdır vazgeçilen o tek bir an... ** Vatan nerededir? Bir saniye sonrasını bilemediğim Bir uzun gecenin sabahındadır Sela sesidir, siren sesidir, top gümbürtüsüdür Çiçekten böcekten vazgeçip Kuru bir toprağa talip olduğun andadır vatan Elalemin uyurgezer soluklarına rağmen Gözünü yummamaktır vatan ** Vatan nerededir? Sabahı görmekten vazgeçip Zamanın durduğu o koyuluğa dalmaktır vatan Beni kim görecek, kim bilecek hesabı yapmadan Bütün ahvalleri havale edip Allah'a İleri atılmaktır vatan ** Suriyeliler gitsin diyen azgın azınlığa Allah tarafından yaşattırılan Korkunç bir gecenin ibret provasıdır vatan Bu kadar yaşanana rağmen Hâlâ görmeyen gözlerin Hâlâ işitmeyen kulakların dahi Oturacağı halısıdır, mahremini örten perdesidir Başının üzerinde çatısıdır vatan ** Vatan nerededir? Ayağıma yapışan çamur Dirseğimden sızan su Benim içimdir, içimdedir Nereye gidersem gideyim Vatanım benimledir

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