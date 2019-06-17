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Vatan mı? Paran mı?

Gazetemiz okurlarından Murat Vural, "Vatan mı? Paran mı?" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:08
Vatan mı? Paran mı?

Murat Vural

Her özgür insan yapmış olduğu tercihler üzerine yaşar. Yaşadığı devletinin de en küçük temel yapı birimidir. Yaşadığı devletin ön kapağıdır. Ve hiç şüphesiz tek bir insan yalnız başına bütün dünyayı değiştirebilir. İnsanoğlunun tarihi ise bu gücün nasıl ve ne amaçla kullandığının hikayesidir…

İnsanlar emek verdikleri; çabaladıkları her olgunun bir karşılığını beklemişlerdir. Bu ister maddi olsun ister manevi olsun bir ‘’kazanç” olarak görülmüştür. Ve bitmek tükenmeyen insanın zihnini kurcalayan hırsı onu harcamıştır denilebilir. İşte bu hırsı maddiyata dönüştürmek için çeşitli oyunlar sürdürdüler ve ne yazık ki kazandılar da. Siyonistler kurulduğu ilk günden itibaren tüm bankaları almak için çabaladılar. Siyaset oyunlarında parayı ön plana almayı çok istiyorlardı. Nitekim başardılar da; üstelik artık kimseden zorla para almıyorlar herkes onlara gidiyor. Aslında hepimizi hırsımızla köle durumuna getirmişler. Resmen özgürlüğün kölesi durumundayız. Bankalara fazlasıyla diğer adı faizle her ay hem de hiç aksatmadan haracımızı ödüyor ve hayatımıza devam ediyoruz. Kredi kartlarının ve sahiplerinin hatta bu sistemin devamı için köle olmuşuz. Çevremizdeki insanlarla iletişimimizi giyim-kuşam ile ‘’benim yaşantım daha lüks’’ ile kuruyoruz. Kapitalist sistemi de coğrafyamıza bu şekilde sokuyoruz işte. Bir heyecana kapılmışız gidiyoruz resmen…

Bizi; Türklüğümüzün adetlerini bozmaya davet ettiler ‘’medeniyet’’ olarak adlandırdıkları yolsuz değişimle. Birbirimizden ayırdılar. Hiç kimse birbirinin aynası değil artık. Bir adamı tanımak için, düşüncelerini, acılarını, heyecanlarını bilmemiz lazım hiç değilse. Hayatın maddi olaylarıyla ancak kronoloji yapılabilir. Ve bu kronolojiyle ne kadar sürdürürsünüz tarihinizi bilemiyorum.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 11:08
  1. Murat Vural
  2. maddiyat
  3. Siyonistler
  4. Kredi kartları
  5. Kapitalist sistem

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