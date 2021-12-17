"Vatan haini" tepkisiyle dayak yeyince oturup ağlamıştı... O boksör parçası, "kuduz köpek" gibi yine Erdoğan'a saldırdı

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ünsal Arık isimli boksör parçası, Türkiye'de söyleyemeceği sözleri Almanya'dan söyleme rahatlığıyla yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Türkiye'ye nasıl bir faydası olduğu bilinmeyen ve muhalifler tarafından gazlanan Ünsal Arık, 20 yıldır Türkiye'yi proje üstüne proje üreterek çağ atlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "vatan haini" diyerek hakarette bulundu.

Kafasına aldığı yumruk darbeleri nedeniyle sözlerinin mahiyetini tartamayan Arık, "kuduz köpek" gibi saldırılarına şu ifadelerle devam etti:

"Yeter artık ya herkesin düşünüp söylemediğini ben yazıyorum isteyen beğenir isteyen yorumlar

Recep Tayyip Erdoğan bir vatan hainidir"

"Vatan haini" tepkisiyle dayak yemiş ve içerlemişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "vatan haini" diyerek hakaret eden Arık, daha önce de bu hakaretleri sebebiyle vatansever Türk vatandaşları tarafından Almanya'nın başkenti Berlin'de meydan dayağı atılmıştı.

Yediği dayağın ardından bir de video yayınlayan Arık, kendisine "vatan haini" denilmesine içerlemişti. Türk bayrağını temsil ettiğini iddia eden ancak Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya'da tehditler savuran Arık, "Bu yaptıklarınız bu gelici-geçici insanlar için değer mi bilmiyorum ama anlaşılan rahat yok sizden. Türk bayrağını temsil eden bir sporcuya ‘vatan haini’ demek, vicdansızca ve kalleşçe saldırmak hangi kitapta yazar? Gerçekten üzülüyorum artık" ifadesinde bulunmuştu.

Erdoğan'a rap şarkısıyla hakaret ve ölümle tehdit

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesaplarından tehdit ve hakaret ettiği yetmezmiş gibi bir de "Ben seni yok edeceğim" isimli rap şarkısı yapan Ünsal Arık, buradan da kin kusmaya devam etti.

Youtube'da yayınladığı rap şarkının klibinde Ünsal Arık, "Geldikleri gibi göndereceğiz" ifadesini kullandığı sırada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe gecesi yaptığı konuşmayı görüntülemesi dikkat çekti. Ayrıca "Ölümün çok kötü olacak" sözlerinde ise Arık, Irak'ın ABD tarafından idam edilen eski devlet başkanı Saddam Hüseyin'in görüntüsünü kullandı.

Erdoğan'a hakaret ve ölüm tehditleri yağdıran Ünsal Arık, "Ben seni yok edeceğim", "Ölümün çok kötü olacak, buna inan", "Sana olan nefretimi kalbime kazıdım. Son nefesini vermeden senin de kuyunu ben kazacağım", "Vurdun, öldürdün, çaldın" gibi iftiralar ve tehditler kullanıyor. Sözkonusu rap şarkısı Youtube'da sözde "yayın politikaları"nı ihlal etmediği gerekçesiyle hala nefret saçmaya devam ediyor.

Ayrıca bir boks maçında ringde konuşan Ünsal Arık, "Her yumruk Tayyip'e" ifadesini kullanmıştı.

Gazeteciye saldırı tehdidi

Sokak röportajları yapan gazeteci Mert Armağan'ı da tehdit eden Ünsal Arık, genç gazeteciye "Bir gün elime düşersin" ifadelerini kullandı.

"PYD terör örgütü değildir" diyen CHP'li destek vermişti

"PYD terör örgütü değildir" açıklamasıyla hafızalarda olan CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaretleriyle gündeme gelen Ünsal Arık isimli boksörün reklamını yapmıştı. Aksünger, bir müsabaka sonrası "Her yumruk Tayyip’e" sözleriyle Cumhurbaşkanına hakarette bulunan Arık’ın videosunu paylaşmıştı.