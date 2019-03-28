Elif Şafak, Türkiye tezvirat ve aşağılamalarına devam ediyor

yeniakit.com.tr Londra’daki Türkiye Araştırmaları Merkezi (CEFTUS) konuğu olan Elif Şafak, mutadı olduğu üzere Türkiye’ye bir sürü ipe sapa gelmez karalama ve çarpıtmalarda bulunup çamur attı.

“Türkiye’de kadın hakkı, azılnık hakkı, özgürlük, demokrasi yok.. Hızla otoriter oldu”

Konuşmasının daha başlarıdna derhal Türkiye’yi karalama girişen Elif Şafak, memlekette hürriyet, hak, hukuk namına hemen hiçbir şey olmadığından İngilizlere dert yandı:

“Oy sandıklarınız, düzenli seçimleriniz olabilir ama bu bir sistemi demokrasi yapmaz, şayet hukukun egemenliği, güçler ayrılığı, özgür çeşitli medya, bağımsız akademi, kadın hakları, azınlık hakları.. Bunların hiçbirisi yoksa ve sadece seçim sandıkları ile intaç ediyorsa o sistem çoğunlukçuluktur ve çoğunlukçuluktan otoriterliğe kayış da çok kısadır, Türkiye'de tam olarak olan budur. Önce tedricen sonra ise baş döndürücü bir hızla. Bana göre otoriterliğe düşüş çok çok hızlıydı.”

Erdoğan ve Netanyahu’yu, Türkiye ve İsrail’i aynı kefeye koydu

Erdoğan ile Netayahu'nun karşılıklı atışmaları üzerine sorulan suale ise, “diktatör ve otokratlar birbirlerinin duruşunu gaza getirirler” cevabı verdi. “Benim için Türkiye gibi demokrasi mahrumu otokrasi olan ülkelerin sesli surette tenkidi yapılması çok önemli” diyen Şafak, fakat bu İsrail ve Türkiye gibi ülkelerde demokratların da ilericilerin de olduğunu ve bunu unutmamaları gerektiğini söyleyerek tavrının karakteristiğini veren “Batıya şirin gözükme” ifadelerini de ihmal etmedi.

Hakeza Şafak, Erdoğan'ın kendi %50'sini tutup diğer %50'yi önemsiz gördüğünü, evde tuttuğu %50'yi vurgulayıp “ama tutmayabilirim” diyerek tehdit de ettiğini ve kendisinin bunu pek ürkütücü bulduğunu zırvaladı.

“İmansız bir Avrupalı” olduğunu açıkladı

Türkiye'de kızların korkak ve endişeli yetiştirildiğini söylemek ve hele liseye gelince hiçbirinin konuşmayıp arkalarına yaslanarak endişeyle bakındıklarını söylemek gibi tamamıyla hilaf-ı hakikat ve gerçeğin belki 180 derece tersi sözler söylemekten de geri durmadı.

Bununla da yetinmeyen Şafak, bir kez daha hakikate takla attırarak Türkiye’nin azınlıklar konusunda geriye gittiğini ve tüm azınlıkların endişe içinde yaşadığını söylemek pespayeliğine bulandı. Elif Şafak ayrıca bir feminist olduğunu da açıkladı.

“Doğum ve tercih ettiğim değerler itibariyle Avrupalıyım” diyen Şafak, iman sahibi olmadığını da açıklıkla ifade etti. Devamla Şafak, dini kimliklerin kalbine hiç ama hiç yakın olmadığını çünkü hepsinin “biz ve onlar” diye ayrıma istinat ettiğini belirtti.