Vatan haini Cem Özdemir ‘pes’ dedirtti! Türkiye'yi suçladı

Almanya Dünya Kupası'ndan elenmesinin şokunu halen üzerinden atlatamadı. Şoku atlatamamak bir yana, sorunun nedenine ilişkin bir analiz yapmaktan geri duran Almanlar, topu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atmaya çalışıyor.

Onların başında da elbette azılı Türkiye düşmanı Alman Cem Özdemir bulunuyor.

"ERDOĞAN YÜZÜNDEN ELENDİK"

ZDF Televizyonunda yayınlanan Markus Lanz'ın programında Dünya Kupası'nda alınan hezimet konuşuldu. Sonucu analiz edenler arasında da Alman Cem Özdemir vardı.

Özdemir alınan sonuca ilişkin kendinden beklenen yorumu yaptı ve "Almanya'nın elenmesinin nedeni Erdoğan'dır. Mesut ve İlkay ile fotoğraf çekildi ve bu durum milli takım oyuncularının moralini bozdu, bu yüzden iyi oynayamadılar." dedi.

Özellikle basının bu konuyu devamlı olarak haberleştirmesini eleştiren Özdemir, yaşanan olayın futbolun önüne geçitği ev bu yüzden de takımın bütününün moralini, performansını etkilediğini belirtti.

FOTOĞRAF HAZIMSIZLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra ziyaretinde gurbetçi futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile fotoğraf bir araya gelmişti.

Görüşmenin ardından Erdoğan futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirirken, İlkay ve Mesut'un Cumhurbaşkanı ile poz vermesi eleştiri konusu olmuştu. Öyle ki eleştiriler öyle aşırı noktasına ulaştı ve Mesut ile İlay psikolojik linçe uğramıştı.

İki futbolcuya yönelik tepkiler de halen devam ediyor. Bunun son örneği de maç sonunda Alman taraftarların Mesut'a yönelik sözlü saldırılarıyla gerçekleşti.