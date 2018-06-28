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Vatan haini Cem Özdemir ‘pes’ dedirtti! Türkiye'yi suçladı

Alman Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin yankıları Almanya’da devam ederken dün ZDDF televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan vatan haini Cem Özdemir, Milli Takım'ın Türkiye yüzünden elendiğini iddia etti.

28 Haziran 2018 Perşembe 14:22

Almanya Dünya Kupası'ndan elenmesinin şokunu halen üzerinden atlatamadı. Şoku atlatamamak bir yana, sorunun nedenine ilişkin bir analiz yapmaktan geri duran Almanlar, topu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atmaya çalışıyor.

Onların başında da elbette azılı Türkiye düşmanı Alman Cem Özdemir bulunuyor.

"ERDOĞAN YÜZÜNDEN ELENDİK"

ZDF Televizyonunda yayınlanan Markus Lanz'ın programında Dünya Kupası'nda alınan hezimet konuşuldu. Sonucu analiz edenler arasında da Alman Cem Özdemir vardı.

Özdemir alınan sonuca ilişkin kendinden beklenen yorumu yaptı ve "Almanya'nın elenmesinin nedeni Erdoğan'dır. Mesut ve İlkay ile fotoğraf çekildi ve bu durum milli takım oyuncularının moralini bozdu, bu yüzden iyi oynayamadılar." dedi.

Özellikle basının bu konuyu devamlı olarak haberleştirmesini eleştiren Özdemir, yaşanan olayın futbolun önüne geçitği ev bu yüzden de takımın bütününün moralini, performansını etkilediğini belirtti.

FOTOĞRAF HAZIMSIZLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra ziyaretinde gurbetçi futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile fotoğraf bir araya gelmişti.

Görüşmenin ardından Erdoğan futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirirken, İlkay ve Mesut'un Cumhurbaşkanı ile poz vermesi eleştiri konusu olmuştu. Öyle ki eleştiriler öyle aşırı noktasına ulaştı ve Mesut ile İlay psikolojik linçe uğramıştı.

İki futbolcuya yönelik tepkiler de halen devam ediyor. Bunun son örneği de maç sonunda Alman taraftarların Mesut'a yönelik sözlü saldırılarıyla gerçekleşti.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 14:22
  1. almanya
  2. Dünya Kupası
  3. Cem Özdemir

YORUM YAZ

  • SonSözSonSöz14 sa önce
    Beyinsiz fetöcü hain konuşuyor bir grup beyinsiz de alkışlıyor. Demek ki bu hastalık bulaşıcı. Çok şükürki biz de artık fetöye bağışıklık oluştu. Bunlara (Almanlara) yazık olacak.
  • Yavuz KilicYavuz Kilic13 sa önce
    Insan bu kadar serefsiz olabilirmi
  • MardinliMardinli13 sa önce
    Bu vatan haini ne istiyor turkiyeden.Sen hıristiyan alman vatandisin o pis dilini kesilmesi lazım.Bunun kanı bozuktur.araştırılsın bunun asli faslı çıkacak ortaya kendi görüşüm bu adam sulelece hayindir.Çünkü bunun işi gücü turkiyeye laf etmek kin kusmaktir.Bunun için diyorum hayin oğlu hayindir
  • özgürözgür13 sa önce
    bir zamanlar almanlar her ne olursa olsun maçı sonuna kadar kovalarlardı, bizimle oynadıklarında hele...şimdi iki fotoğraf onları etkilemişse, ya cem özdemir onları kendine benzetmiş demektir, ne de olsa milletvekili, ya almanlar futbolu unutmuştur ya da bizim ahımızı almışlardır.
  • ferhatferhat12 sa önce
    AB de It osursa Türkiyeden ve Türklerden bilecekler. Malesef AB ve AB basininda hava cok kötü, cünkü Türk ve Türkiye düsmanlagi siyonist basinin en üst hedefi. Eskiden Almanya ve Avusturyada günah kecileri yahudiler idi simdilerde ise Türk kökenli vatandaslar. MEdya patronlarida siyonist olunca böyle bir kampanya baslatip kara propagenda yapip Türklere karsi kötü algi olusturuluyor.
  • Issız AcunIssız Acun13 sa önce
    Allah bilir seni de TURKLER yapmistir... her kotu "şeyi" ve kotulugu TURKLER yapiyor diyosun ya!!!!!
  • MilletMillet11 sa önce
    Ermeni vatandaşlarımız başımız üzerindedir . Lakin mış gibi yapan, bize düşman Türk görünümlü Ermenilerin Allah belasını versin
  • ahmetahmet13 sa önce
    doğru söylüyor Erdoğan 2 net penaltısını vermedi. Ayrıca merkele ve cem özdemire kırmızı kart gösterdi.
  • hasanhasan14 sa önce
    hoşşşşt küpekkkk
  • cerasabcerasab12 sa önce
    türkiyenin tekerlegi özdemir cem almanyanin iti pkk nin ....i cem özdemir pkk cem özdemiri.... olarak 1980 den beri kulaniyor iyi arastirin bakin daha neler cikacak yesillerin cem dedigi PKK .NIN ....
  • OktayOktay11 sa önce
    Senin gelmişini gecmişini ................................
  • DalmanDalman13 sa önce
    Tayyip büyük adamsin
  • cCccCc14 sa önce
    He he ya he he.... .....bulsan Türkiye yüzünden öylemi. ....ermeni d.lü.
  • HİLALHİLAL14 sa önce
    katıksız.....o...... ç ....... k.fir kefere
  • Kimliksizlik....Kimliksizlik....13 sa önce
    Kimliksiz bırakılanların sonu...ne alman olabildin ne de türk kalabildin....
  • mymy14 sa önce
    yine esrari mi cekmis acaba...sotlyledikleri kafanin normal olmadigini gosteriyor bu ibiste
  • SelimSelim9 sa önce
    Beter olun şerefsizler. Maç sırasında ALlmanya her gol yediğinde ayrı sevindik G. Koreyi destekledik.
  • XyzXyz13 sa önce
    Cem Özdemir denen h.in p....nk, o...... ç....... Adınıda değiştir.. Soysuz kö.....k
  • HOROZ KENTLİHOROZ KENTLİ14 sa önce
    cem özdemir ..... onuda türkler yapmıştır sen pi.sin ...
  • MardinliMardinli13 sa önce
    Bu vatan haini ne istiyor turkiyeden.Sen hıristiyan alman vatandisin o pis dilini kesilmesi lazım.Bunun kanı bozuktur.araştırılsın bunun asli faslı çıkacak ortaya kendi görüşüm bu adam sulelece hayindir.Çünkü bunun işi gücü turkiyeye laf etmek kin kusmaktir.Bunun için diyorum hayin oğlu hayindir
  • HACIHACI14 sa önce
    Ulan hakikaten angut kadar zekan yok.  ...... beslemesi
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 14 sa önce
    Almanlara Yaranmak İçin Daha Ne Adilikler Yapacaksın. Şerefsiz Hain Alçak. Adınıda Değiştir Hans Koy Şerefsiz.
  • VolfiVolfi13 sa önce
    bu almanların hepsi şerefsiz , sadece c e m iti değil .
  • HaymanaHaymana14 sa önce
    Ermeni lan bu veya Cerkezmi bunun yaptini elin gevuru yapmiyor ,Agir sözler benim gibi Ic Anadolunun Kürdüne yakismaz bu Ermeniye türkiye giris yasagi verilsin verilmesede Halkimiz yuhlasin bundan yapmayan Hans Özdemir gibi olsun ekmeksiz kime Kucak actiysak sirtimizdan vurdu.Bu Ermeni (Sahte cerkez Russlardan kacip Memlektimize siginmadimi biz kucak acmadikmi yaziklar olsun bunun gibi olana ve ola bileceklere. Insallah Suriyeli kardeslerimiz bunu bize yapmaz
  • Yaziklar olsun Yaziklar olsun 14 sa önce
    ........
  • DİRİLİŞDİRİLİŞ13 sa önce
    Doğrudur Cemo iki Golüde Erdoğan attı.İt ürür Kervan yürür demişler Cemo boş ver sen Hevalerle halay çek dur.
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