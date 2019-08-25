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Vatan Caddesi 30 Ağustos provası için trafiğe kapatıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek genel prova için Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı.

25 Ağustos 2019 Pazar 10:04
Vatan Caddesi 30 Ağustos provası için trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği'nin yaptığı yazılı açıklamayla 25 Ağustos ve 30 Ağustostarihlerinde Zafer Bayramı dolayısıyla, Vatan Caddesi'nin trafiğe kapatılacağını duyurmuştu.

Bugün saat 06.55'ten  itibaren Vatan Caddesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı genel provası için araç trafiğine kapatıldı. Provaların saat 14.00'e kadar sürmesi beklenirken, ulaşıma kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Kapatılacak yollar;

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönünde 

- D100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- 10.Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan) Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri,

- Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı

Alternatif yollar;

- Turgut Özal Millet Caddesi,

- Fevzipaşa Caddesi,

- Atatürk Bulvarı,

- Sahil Kennedy Caddesi

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 10:04
  1. Aksaray
  2. Ordu
  3. Edirne
  4. Vatan Caddesi
  5. 30 Ağustos Zafer Bayramı
  6. İstanbul Valiliği

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