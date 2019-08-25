Vatan Caddesi 30 Ağustos provası için trafiğe kapatıldı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek genel prova için Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı.

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